Україна та Швейцарія підписали Меморандум про запуск програми економічної стійкості — деталі

Меморандум про запуск програми економічної стійкості

21 січня Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026−2030».

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Захід відбувся в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

«Співпраця України та Швейцарії за новою програмою дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність українських малих і середніх підприємств, їхню інтеграцію до європейських та глобальних ланцюгів доданої вартості. Серед пріоритетних напрямів — агробізнес та харчова переробка, стале будівництво, деревообробка, машинобудування, IT. Дякую нашим швейцарським партнерам за підтримку та впевненість у майбутньому України», — зазначив міністр Олексій Соболев.

Меморандум визначає 4 стратегічні напрямки роботи:

Спрощення умов ведення бізнесу: Покращення нормативно-правової бази, цифровізація державних послуг та зменшення регуляторного тиску на підприємців. Посилення інституцій: Підтримка бізнес-об'єднань та регіональних агенцій розвитку, які допомагатимуть МСП виходити на нові ринки. Модернізація підприємств: Пряма технічна допомога бізнесу для впровадження «зелених» технологій, автоматизації та стандартів якості ЄС. Розвиток людського капіталу: Спільна робота з Міжнародною організацією праці (МОП) над залученням ветеранів, жінок та внутрішньо переміщених осіб до економічних процесів.

Регіони

Програма охоплюватиме 10 областей України, де вже активно працюють Регіональні агентства розвитку (РАР), а також ті регіони, які охоплені іншими проектами, що фінансуються Швейцарією.

Мета

Такий підхід забезпечить рівномірне відновлення громад та створення робочих місць безпосередньо в регіонах. Програма повністю синхронізована з державними стратегіями та планом Ukraine Facility.

