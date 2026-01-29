Економіст, який передбачив кризу 2008 року, дав прогноз щодо фінансової катастрофи в США Сьогодні 20:01 — Світ

Прогноз щодо фінансової катастрофи

Економіст Пітер Шифф, який здобув популярність завдяки точному передбаченню фінансової кризи 2008 року, прогнозує наближення американської фінансової катастрофи.

Про це повідомляє Clash Report

Що буде з доларом

Як пише експерт: «Долар впаде. Долар буде замінено золотом. Центральні банки скуповують золото… вони позбавляються доларів». Відео можна подивитись тут.

Прогноз

Зі слів Шиффа, «США знову прямують до економічної кризи, яка зробить фінансову кризу 2008 року схожою на пікнік у недільній школі. Ця не глобальна фінансова криза — це американська фінансова криза. Решта світу насправді виграє. Бульбашка в доларі. Бульбашка в економіці США».

«У золота немає «стелі», бо в долара немає «дна», — сказав економіст.

Принагідно нагадаємо, ціни на золото сягнули нового рекорду — понад 5100 доларів за унцію. Геополітична напруженість та підвищений інтерес інвесторів до захисних активів мають великий вплив на вартість золота.

За підсумками 2025 року золото подорожчало на 64% — це найкращий річний результат з 1979 року. Основними драйверами зростання стали:

високий попит на безпечні активи,

м’якша монетарна політика США,

активні закупівлі з боку центральних банків,

рекордний приплив коштів у біржові інвестиційні фонди.

Раніше йшлося , що долар впав 28 січня до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп назвав знецінення американської валюти «чудовим» результатом для бізнесу. Індекс спотового долара знизився на 1,2%, підвищивши курс єни, євро та фунта стерлінгів.

Причини падіння долара

Частково падіння долара було спричинене відновленням єни, але також було підсилене непередбачуваною політикою Трампа:

його погрози захопити Гренландію;

тиск на Федеральну резервну систему;

зниження податків та стиль керівництва, який поглибив політичну поляризацію.

Водночас курс євро піднявся до найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях. Минулого року валюта зросла приблизно на 13% щодо долара — це найкращий результат з 2017 року.

Історично $1,20 трохи вище середнього курсу євро з моменту його запровадження у 1999 році, але значно нижче піку 2008 року, коли курс доходив до $1,60.

Криза 2008

Нагадаємо, безпосереднім попередником загальної фінансової та банківської кризи в США стала криза високоризикових іпотечних кредитів (subprime) у 2007 році, тобто іпотечного кредитування осіб з низькими доходами та поганою кредитною історією.

З 2001 по 2005 роки вартість нерухомості, якою безпосередньо володіли домогосподарства, зросла на 10 трлн дол., у кризу американці втратили близько 6 трлн дол. від вартості нерухомості, що їм належала.

Початковою стадією світової фінансово-економічної кризи 2008−2013 років (її також називають Великою рецесією) стала іпотечна криза в США, перші ознаки якої виявилися в 2006 році в зниженні кількості продажів будинків. Навесні 2007 року це переросло в кризу високоризикових іпотечних кредитів.

