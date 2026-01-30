0 800 307 555
Топ платників податків серед банків України за 2025 рік

Діяльність банківського сектору у 2025 році
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив рейтинг найбільших платників податків серед банків за підсумками 2025 року. До переліку лідерів увійшли, зокрема, ПриватБанк, Сітібанк та Креді Агріколь Банк.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Гетманцев оприлюднив результати чергового етапу рейтингу топ-платників податків. Цього розу він присвячується діяльності банківського сектору у 2025 році. За його словами, показники сплати податків банками є важливим джерелом наповнення державного бюджету.
«Представники банківського сектору чітко усвідомлюють роль сумлінної сплати податків. У цьому секторі практично немає тіні», — наголосив Гетманцев.

Рейтинг топ-платників

До рейтингу найбільших платників податків серед банків за підсумками 2025 року увійшли:
  • ПриватБанк;
  • Сітібанк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • ОТП Банк;
  • Райффайзен Банк;
  • Банк Південний;
  • Укрсиббанк;
  • Ощадбанк;
  • Універсал Банк.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що платоспроможні банки за десять місяців 2025 року отримали 131,7 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: за аналогічний період минулого року вони заробили 125,6 млрд грн. Ключовим чинником підтримки прибутковості банків стало активне кредитування.
З 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування. За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниРейтинг банків
