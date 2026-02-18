0 800 307 555
ру
«Новая почта» вышла на рынок США: сколько стоят отправления

Отправить документы или посылки до 30 кг из США в Украину можно с более чем 6000 партнерских пунктов UPS Store
«Новая почта» анонсировала начало сотрудничества с американской службой доставки UPS для отправки посылок до 30 кг из США в Украину. Срок доставки в Украину — от 7 дней.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Америка стала 17-й страной за пределами Украины, где заработала Новая почта.
«Мы сделали следующий шаг в развитии присутствия на рынке США — приступили к доставке отправлений в Украину в партнерстве с UPS, одним из бесспорных лидеров логистического рынка страны. При этом, как и все остальные продукты Новой почты, он реализует стратегию FAST, EASY, SAFE. Это партнерство — стратегический шаг, позволяющий нам гибко реагировать на потребности клиентов, прочнее закрепиться на крупном международном рынке и создать основу для дальнейшего развития», — заявил Вячеслав Климов, совладелец группы компаний NOVA (Новая почта).
По его словам, в ближайшее время компания планирует сократить сроки доставки (от 5 дней), расширить перечень услуг, в частности масштабировать адресную доставку, а также открыть франчайзинговые отделения в крупных городах страны.

Как отправить Новой почтой посылку из США

  1. Зарегистрируйтесь на сайте и получите скидку 15% на доставку.
  2. Создайте международное отправление онлайн через мобильное приложение или сайт.
  3. Совершите оплату удобным для вас способом.
  4. Получите уникальный QR-код.
  5. Упакуйте отправление и принесите в UPS Store.
  6. Укажите оператору QR-код и передайте посылку.
Отмечается, что страхование включено в стоимость посылок до 150 долларов. Для отправлений более 150 долларов предусмотрена минимальная комиссия 0,5%. В случае форс-мажора компания вернет отправителю оценочную стоимость отправления в полном объеме.
Стоимость доставки

  • документы и посылки до 1 кг — $25;
  • посылки до 2 кг — $30;
  • посылки до 5 кг — $50;
  • посылки до 10 кг — $80;
  • посылки до 20 кг — $150;
  • посылки до 30 кг — $200.
Напомним, в августе Finance.ua уже писал, что «Новая почта» планирует масштабировать свое присутствие в США и открыть собственную инфраструктуру для доставки украинских товаров. Чтобы избежать задержек из-за новых таможенных правил, компания совместно с американскими партнерами внедрила решение, позволяющее уплачивать пошлину сразу при оформлении посылки.
По материалам:
Finance.ua
Новая Почта
