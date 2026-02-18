Как получить статус УБД в 2026 году: два пути Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как получить статус УБД в 2026 году: два пути

В настоящее время статус УБД предоставляется по упрощенной процедуре. Минобороны объясняет суть статуса, правовые основания и процедуры его получения, а также какие категории людей имеют на него право.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Кто имеет право на статус УБД

Право на получение статуса участника боевых действий имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые:

принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных (боевых) действий.

выполняли задания на временно оккупированных территориях.

выполнили боевое задание по огневому поражению противника (в составе подразделения ракетных войск или ПВО), независимо от района выполнения задач.

Процедура имеет свои отличия, поскольку сам военный физически не может подать заявление.

Читайте также Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто может получить

На сегодняшний день действуют два механизма получения статуса:

автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны

через соответствующие Комиссии по рассмотрению материалов о признании УБД.

Автоматический

На сегодняшний день это самый удобный и самый быстрый способ. Военнослужащему не нужно писать рапорты или собирать документы самостоятельно. Уполномоченные лица воинских частей обязаны в 5-дневный срок со дня начала выполнения военнослужащим боевой задачи внести соответствующие сведения (о периоде и районе выполнения задач) непосредственно в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Получение статуса УБД происходит автоматически после формирования соответствующей записи в Реестре с использованием его программных средств.

Через Комиссию по рассмотрению материалов о признании УБД

Уполномоченные лица воинской части оформляют справку о непосредственном участии лица в мероприятиях по обеспечению обороны (форма определена Приложением 6 к Постановлению КМУ № 413). Указанная Справка вместе с необходимыми документами направляется на рассмотрение соответствующей Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий (при органах военного управления).

Комиссия изучает документы и принимает решения в срок (30 дней) со дня их получения. Комиссия организует выдачу удостоверения, которое после оформления передается в воинскую часть для вручения военнослужащему.

В случае захвата защитника в плен или пропажи без вести в входе выполнения боевых задач, обязанность оформления и подачи документов возлагается на командира воинской части. Это должно быть сделано в месячный срок с момента возникновения оснований (признание лица пленным или пропавшим без вести).

Когда может быть отклонено

отсутствие правовых оснований или необходимых документов,

представление недостоверной информации,

наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление при участии в мероприятиях.

Решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке. Если причины отказа устранены, заявитель может подать документы повторно.

Подробная информация о процедуре оформления статуса УБД, контактных данных комиссий, а также образцы заявлений доступны на сайте social.mil.gov.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.