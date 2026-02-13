Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто может получить Сегодня 18:24 — Личные финансы

Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто может получить

Вскоре многодетные родители смогут оформить отсрочку через приложение Резерв+ независимо от семейного положения. Минобороны начинает бета-тестирование функции.

Об этом пишет Минобороны.

Что изменилось

Ранее многодетные родители могли оформить отсрочку онлайн, только если имели троих или более детей в одном браке. Теперь во время проверки будут учитываться все дети до 18 лет — независимо от того, рождены они в действующем браке или нет.

Отдельно система будет автоматически проверять, есть ли долги по алиментам в Едином реестре должников.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашаются многодетные родители, еще не имеющие оформленной отсрочки и:

имеют троих или более детей до 18 лет — учитываются все дети, независимо от семейного положения;

не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

данные отца (ФИО, дата рождения, налоговый номер) правильно внесены в государственные реестры;

дети должны быть рождены в Украине.

На первом этапе услуга будет доступна только пользователям из списка бета-тестировщиков. После завершения тестирования функция станет доступна в Резерв+ для всех многодетных родителей.

Если данные в реестрах неактуальны или есть задолженность по алиментам свыше суммы трехмесячных платежей, отсрочка предоставлена не будет. Для начала необходимо обновить информацию в реестрах и погасить задолженность.

