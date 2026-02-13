0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто может получить

Личные финансы
51
Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто может получить
Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто может получить
Вскоре многодетные родители смогут оформить отсрочку через приложение Резерв+ независимо от семейного положения. Минобороны начинает бета-тестирование функции.
Об этом пишет Минобороны.
Чтобы поучаствовать, нужно заполнить форму.
Читайте также

Что изменилось

Ранее многодетные родители могли оформить отсрочку онлайн, только если имели троих или более детей в одном браке. Теперь во время проверки будут учитываться все дети до 18 лет — независимо от того, рождены они в действующем браке или нет.
Отдельно система будет автоматически проверять, есть ли долги по алиментам в Едином реестре должников.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашаются многодетные родители, еще не имеющие оформленной отсрочки и:
  • имеют троих или более детей до 18 лет — учитываются все дети, независимо от семейного положения;
  • не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
  • данные отца (ФИО, дата рождения, налоговый номер) правильно внесены в государственные реестры;
  • дети должны быть рождены в Украине.
На первом этапе услуга будет доступна только пользователям из списка бета-тестировщиков. После завершения тестирования функция станет доступна в Резерв+ для всех многодетных родителей.
Читайте также
Если данные в реестрах неактуальны или есть задолженность по алиментам свыше суммы трехмесячных платежей, отсрочка предоставлена не будет. Для начала необходимо обновить информацию в реестрах и погасить задолженность.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Отсрочка
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems