«Резерв+» приостановит работу
Как сообщило Министерство обороны, 7 февраля с 00:00 до 01:00 в приложении Резерв+ будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.
В настоящее время в реестре «Оберег» проходят плановые технические работы.
«Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите „Загрузить PDF“» — говорится в сообщении.
Работы завершаются в 01:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
