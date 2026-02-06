«Резерв+» приостановит работу Сегодня 15:15 — Личные финансы

«Резерв+» приостановит работу

Как сообщило Министерство обороны, 7 февраля с 00:00 до 01:00 в приложении Резерв+ будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.

В настоящее время в реестре «Оберег» проходят плановые технические работы.

«Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите „Загрузить PDF“» — говорится в сообщении.

Работы завершаются в 01:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.