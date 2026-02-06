Как изменить карьеру после 40 лет — советы карьерного консультанта Сегодня 13:02 — Личные финансы

Важно понимать: перезапуск карьеры – это не начало с нуля.

Карьерные перемены после 40−45 лет часто сопровождаются сомнениями, страхами и ощущением, что время уже упущено. В то же время, перезапуск карьеры не означает начало с нуля: большинство специалистов имеют transferable skills — навыки, которые можно переносить между разными ролями и сферами.

Об этом рассказала карьерный консультант, посол Национальных центров Europass и Euroguidance Виктория Сафронова в интервью budni.robota.ua

Как меняется подход к карьере

Современный рынок труда все реже работает по модели «одна профессия на всю жизнь». Сегодня же распространяется другая стратегия — «пробуй и учись».

Во взрослом возрасте люди часто не могут позволить себе резкий разрыв — увольнение без плана и начало карьеры с нуля. Поэтому запрос обычно формулируется по другому: что можно протестировать с минимальным риском. Среди таких инструментов: менторские сессии, проектная или волонтерская работа, короткие обучающие программы, а также разговоры с представителями желаемой профессии.

Отдельную роль играет смена профессиональной идентичности (identity shift). Речь идет не только о получении новых навыков, но и о внутреннем разрешении работать в другой роли.

Психологические барьеры и типичные ошибки

Зачастую ограничения возникают не столько на рынке труда, сколько в самом человеке. Настройки типа «мне уже поздно» или «я не смогу» появляются еще до реальных попыток перемен. Конкретно с такими внутренними барьерами важно работать на этапе карьерного перезапуска.

Еще одно распространенное заблуждение — принятие решений под влиянием внешних ожиданий. Например, когда смену профессии выбирают из-за популярности отрасли, уровня зарплат или престижа, а не из-за собственных интересов.

Также часто путают нежелательную роль с отсутствием карьерного роста.

Отдельно следует учитывать страхи, связанные с возрастом и технологиями. Опасения по поводу искусственного интеллекта, конкуренции с младшими коллегами или недостатка цифровых навыков распространены, но, по словам консультанта, решаются через обучение, тестирование и планирование.

Возможно ли изменение профессии без потери дохода

Один из практических вариантов — кроссфункциональные роли или портфельная карьера. К примеру, специалист может совмещать основную работу с консультированием.

Первый шаг — skill-gap анализ: определение имеющихся навыков и недостающих для перехода в новую роль. Далее — целенаправленное дообучение критически важным компетенциям и работа над самопрезентацией.

Также важно не ограничиваться «модными» направлениями. Исследование рынка труда помогает понять, какие сферы растут, в каких специалистах нуждаются и где работодатели готовы платить больше. В этом процессе может быть полезна работа с карьерным консультантом.

Практические шаги к карьерному перезапуску

Первый и ключевой шаг — дать себе внутреннее разрешение на перемены. Далее следует провести аудит: понять, с чем человек стартует, куда хочет двигаться и каких результатов ожидает.

Аудит опыта и навыков предполагает фокус не на должностях, а на конкретных действиях и результатах: какие задачи выполнялись, какие решения принимались, какие результаты достигнуты, за что платили за последние 5−10 лет. Конкретно это формирует базу transferable skills.

Полезна и внешняя обратная связь, когда коллег или партнеров просят описать сильные стороны специалиста.

Следующий этап — исследование рынка: новых ролей, форматов работы, требований и вилок. На этом этапе эффективна работа с карьерным консультантом. Рекомендуется определять не одну «идеальную» профессию, а два-три реалистичных направления.

После этого снова проводится skill-gap анализ уже на основе конкретных вакансий. Важно отделять критические требования от второстепенных, ведь многими инструментами можно овладеть довольно быстро.

Параллельно следует обновить самопрезентацию: резюме, профили в соцсетях, сопроводительные письма и elevator pitch. Специалист должен четко объяснять, какую ценность он приносит работодателю.

Отдельный блок — активация нетворкинга. В зрелом возрасте социальный капитал становится одним из ключевых ресурсов. Речь идет не только о близких контактах, но и о «слабых связях»: бывших коллегах и партнерах.

Только после этого следует переходить к системному поиску работы.

Главная рекомендация Сафроновой для тех, кто задумывается о карьерных изменениях, — проработать сомнения, понять их источник, провести реалистический аудит и построить четкий план действий. Карьерный перезапуск — это работа и инвестиция в себя, которая возможна в любом возрасте.

