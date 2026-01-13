В Украине готовят новый Трудовой кодекс: в Минэкономики назвали ключевые изменения для работников Сегодня 09:07 — Личные финансы

В Украине готовят новый Трудовой кодекс: в Минэкономики назвали ключевые изменения для работников

В проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней.

Об этом рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак в эфире телемарафона «Единые новости», передает пресс-служба министерства.

«Мы научились работать дистанционно, работаем гибко, часто люди работают сверхурочно. И эта работа должна оплачиваться соответственно. То есть, новый Трудовой кодекс осовременивает трудовое законодательство, причем сохраняя очень важный баланс интересов работника и работодателя», — отметила Марчак.

Дистанционная работа — отдельный вид трудового договора

В проекте кодекса дистанционная работа — это отдельный вид трудового договора. То есть, формат такой работы должен быть согласован работодателем и работником и зафиксирован в договоре.

Кроме того, дистанционная работа может совмещаться с работой в офисе. К примеру, договор может предусматривать, что два дня в неделю работник работает в офисе, три дня — удаленно. Соответствующая договоренность закрепляется в договоре между работником и работодателем, что позволит в случае возникновения спора обеим сторонам аргументированно защищать свои права.

Кодекс определяет режимы, при которых в приоритете дистанционная форма работы. К примеру, для некоторых социальных категорий: беременных женщин, людей, воспитывающих ребенка до полутора лет или ребенка с инвалидностью.

Работники, подвергающиеся мобингу или дискриминации на работе, могут быть переведены временно (пока вопрос решается системно) на дистанционную работу.

Также при пандемии, чрезвычайной ситуации или вооруженной агрессии работодатель своим актом может определить дистанционную форму работы как основной способ взаимодействия с работником.

Более гибкие форматы работы

«Например, сегодня трудовое законодательство ограничивает возможности работать ночью для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. И, допустим, акушерка, у которой есть маленький ребенок, не может помогать роженицам не в будничное время. Кодекс снимает значительное количество подобных ограничений и адаптирует законодательство к современным условиям», — пояснила Марчак.

Среди других важных новаций документ четко определяет признаки трудовых отношений.

«Это важно и для работодателей, и для работников, ведь такая определенность позволит работодателям избежать необоснованных обвинений в использовании нелегального труда, а работникам защитить свои права во взаимоотношениях с работодателем», — добавила замминистра.

Гарантии в отношении отпусков

«Действующее трудовое законодательство определяет 24 календарных дня отпуска в год. Но европейские нормы — а проект Трудового кодекса очень важный евроинтеграционный проект — предполагают, что работник должен иметь 28 дней оплачиваемого отпуска. Поэтому Кодекс приближает нас к европейским нормам, гарантируя работникам дополнительные четыре дня отпуска в год», — сказала замминистра.

Нужно ли будет перезаключать договоры

После принятия и вступления в силу нового Трудового кодекса работодателям и работникам не нужно перезаключать договоры.

Однако если существующие трудовые отношения не оформлены, у работодателя будет год, чтобы сделать это в письменной форме, но это не означает на бумаге. Это может быть имейлом, зафиксированным любым способом. Также нормы, предусмотренные новым кодексом, будут действовать для всех договоров.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда;

сейчас около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты не более 10 миллионов. Примерно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев.

