Какую информацию о зарплате обязан предоставлять работодатель
Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре. Подробную информацию о начислениях обычно предоставляет бухгалтерия предприятия. Чаще всего это делается в виде расчетного листа.
Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.
Что именно входит в сумму зарплаты
Работодатель должен информировать работника о начисленной заработной плате каждый раз при ее выплате.
По словам специалистов, при каждой выплате зарплаты работника должны проинформировать о:
- общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат;
- размерах и основаниях отчислений с зарплаты;
- сумме средств, подлежащей выплате работнику.
Если выплачивается аванс, работодатель может сообщить только сумму такой выплаты.
Также работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке.
Информацию могут предоставлять в письменной форме вместе с зарплатой или сделать ее доступной для ознакомления, например, в платежной ведомости.
Обычно на предприятии работник получает расчетное письмо о данных по суммам, причитающимся к выплате, и о вычетах из них.
В расчетном листе указываются:
- табельный номер или код работника;
- виды выплат;
- количество отработанного времени (произведенной продукции);
- сумма начисленная за работу;
- суммы и основания отчислений из заработной платы;
- сумма, причитающаяся к выплате работнику.
Специалисты отмечают, законодательством не предусмотрен запрет в случае согласия работника на предоставление ему информации о размере его заработной платы по указанному им электронному адресу.
