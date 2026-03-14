Какую информацию о зарплате обязан предоставлять работодатель Сегодня 13:21 — Личные финансы

Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре. Подробную информацию о начислениях обычно предоставляет бухгалтерия предприятия. Чаще всего это делается в виде расчетного листа.

Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Что именно входит в сумму зарплаты

Работодатель должен информировать работника о начисленной заработной плате каждый раз при ее выплате.

По словам специалистов, при каждой выплате зарплаты работника должны проинформировать о:

общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размерах и основаниях отчислений с зарплаты;

сумме средств, подлежащей выплате работнику.

Если выплачивается аванс, работодатель может сообщить только сумму такой выплаты.

Также работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке.

Информацию могут предоставлять в письменной форме вместе с зарплатой или сделать ее доступной для ознакомления, например, в платежной ведомости.

Обычно на предприятии работник получает расчетное письмо о данных по суммам, причитающимся к выплате, и о вычетах из них.

В расчетном листе указываются:

табельный номер или код работника;

виды выплат;

количество отработанного времени (произведенной продукции);

сумма начисленная за работу;

суммы и основания отчислений из заработной платы;

сумма, причитающаяся к выплате работнику.

Специалисты отмечают, законодательством не предусмотрен запрет в случае согласия работника на предоставление ему информации о размере его заработной платы по указанному им электронному адресу.

