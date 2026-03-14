Какую информацию о зарплате обязан предоставлять работодатель

Что именно входит в сумму заработной платы
Размер оплаты труда устанавливается в трудовом договоре. Подробную информацию о начислениях обычно предоставляет бухгалтерия предприятия. Чаще всего это делается в виде расчетного листа.
Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Работодатель должен информировать работника о начисленной заработной плате каждый раз при ее выплате.
По словам специалистов, при каждой выплате зарплаты работника должны проинформировать о:
  • общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат;
  • размерах и основаниях отчислений с зарплаты;
  • сумме средств, подлежащей выплате работнику.
Если выплачивается аванс, работодатель может сообщить только сумму такой выплаты.
Также работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке.
Информацию могут предоставлять в письменной форме вместе с зарплатой или сделать ее доступной для ознакомления, например, в платежной ведомости.
Обычно на предприятии работник получает расчетное письмо о данных по суммам, причитающимся к выплате, и о вычетах из них.
В расчетном листе указываются:
  • табельный номер или код работника;
  • виды выплат;
  • количество отработанного времени (произведенной продукции);
  • сумма начисленная за работу;
  • суммы и основания отчислений из заработной платы;
  • сумма, причитающаяся к выплате работнику.
Специалисты отмечают, законодательством не предусмотрен запрет в случае согласия работника на предоставление ему информации о размере его заработной платы по указанному им электронному адресу.
