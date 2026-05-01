За что блокируют карты? 5 ошибок, которые заморозят ваши деньги. Послушайте советы по финмониторингу Сегодня 11:13 — Личные финансы

За что блокируют карты? 5 ошибок, которые заморозят ваши деньги. Послушайте советы по финмониторингу

Финансовый мониторинг в Украине усиливается, и все больше операций проходят проверку банковскими алгоритмами, которые ищут «грязные деньги».

В то же время государство пытается более четко объяснить правила для рынка и предотвратить злоупотребления. Речь идет как о новых разъяснениях Минфина, так и о расширенном контроле за отдельными категориями граждан.

Минфин объяснил правила для рынка

Министерство финансов обнародовало разъяснения для риелторов, бухгалтеров и налоговых консультантов — так называемых специально определенных субъектов финмониторинга. Именно они часто первыми видят финансовую сторону соглашений и могут выявить риски еще до того, как деньги попадают в банковскую систему.

Для этих профессий определены три ключевых требования:

встать на учет в Госфинмониторинге;

применять принцип «знай своего клиента»;

сообщать только о подозрительных операциях в определенных законом случаях.

Такой подход означает, что государство сначала формирует правила и дает инструменты для их выполнения, а потом уже ожидает соблюдения. Для рынка недвижимости это сигнал о постепенном упорядочении работы и уменьшении рисков.

Пожизненный финмониторинг: кого это касается

Кроме стандартных проверок в Украине существует категория граждан, которые находятся под постоянным финансовым надзором. Речь идет о политически значимых лицах — народных депутатах, членах правительства, дипломатах, военном командовании и руководителях политических партий.

Ключевая особенность — этот статус пожизненный. То есть, даже после завершения карьеры такие лица остаются под усиленным контролем банков. Более того, проверки распространяются и на связанных лиц — родственников, партнеров и близкое окружение.

По оценкам аналитиков YouControl:

около 30 тысяч украинцев имеют статус политически важных лиц;

еще примерно 140 тысяч считаются связанными с ними;

отдельная группа — 7,5 тысячи человек, которые одновременно входят в несколько категорий риска.

Почему блокируют счета

Банки все чаще замораживают средства, ссылаясь на финансовый мониторинг, и часто это происходит в самый неподходящий момент. Почему система считает ваши честно заработанные деньги грязными и как не попасть в бан-лист алгоритмов?

Эксперты рассказали, что именно вызывает подозрение алгоритмов:

крупные операции более чем на 400 тыс. грн. Любая операция на эту сумму или эквивалент в валюте автоматически подлежит обязательной проверке;

резкий рост сумм: если обороты внезапно увеличились в несколько раз;

аномальная активность: частые переводы незнакомым лицам или регулярные поступления без понятного назначения;

дробление платежей: попытка разбить крупную сумму на много мелких платежей во избежание порога проверки;

специфические активы: операции с криптоактивами, драгоценными металлами или игорный бизнес".

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.