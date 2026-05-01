0 800 307 555
ру
За что блокируют карты? 5 ошибок, которые заморозят ваши деньги. Послушайте советы по финмониторингу

Личные финансы
49
Финансовый мониторинг в Украине усиливается, и все больше операций проходят проверку банковскими алгоритмами, которые ищут «грязные деньги».
В то же время государство пытается более четко объяснить правила для рынка и предотвратить злоупотребления. Речь идет как о новых разъяснениях Минфина, так и о расширенном контроле за отдельными категориями граждан.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Минфин объяснил правила для рынка

Министерство финансов обнародовало разъяснения для риелторов, бухгалтеров и налоговых консультантов — так называемых специально определенных субъектов финмониторинга. Именно они часто первыми видят финансовую сторону соглашений и могут выявить риски еще до того, как деньги попадают в банковскую систему.
Для этих профессий определены три ключевых требования:
  • встать на учет в Госфинмониторинге;
  • применять принцип «знай своего клиента»;
  • сообщать только о подозрительных операциях в определенных законом случаях.
Такой подход означает, что государство сначала формирует правила и дает инструменты для их выполнения, а потом уже ожидает соблюдения. Для рынка недвижимости это сигнал о постепенном упорядочении работы и уменьшении рисков.

Пожизненный финмониторинг: кого это касается

Кроме стандартных проверок в Украине существует категория граждан, которые находятся под постоянным финансовым надзором. Речь идет о политически значимых лицах — народных депутатах, членах правительства, дипломатах, военном командовании и руководителях политических партий.
Ключевая особенность — этот статус пожизненный. То есть, даже после завершения карьеры такие лица остаются под усиленным контролем банков. Более того, проверки распространяются и на связанных лиц — родственников, партнеров и близкое окружение.
По оценкам аналитиков YouControl:
  • около 30 тысяч украинцев имеют статус политически важных лиц;
  • еще примерно 140 тысяч считаются связанными с ними;
  • отдельная группа — 7,5 тысячи человек, которые одновременно входят в несколько категорий риска.

Почему блокируют счета

Банки все чаще замораживают средства, ссылаясь на финансовый мониторинг, и часто это происходит в самый неподходящий момент. Почему система считает ваши честно заработанные деньги грязными и как не попасть в бан-лист алгоритмов?
Эксперты рассказали, что именно вызывает подозрение алгоритмов:
  • крупные операции более чем на 400 тыс. грн. Любая операция на эту сумму или эквивалент в валюте автоматически подлежит обязательной проверке;
  • резкий рост сумм: если обороты внезапно увеличились в несколько раз;
  • аномальная активность: частые переводы незнакомым лицам или регулярные поступления без понятного назначения;
  • дробление платежей: попытка разбить крупную сумму на много мелких платежей во избежание порога проверки;
  • специфические активы: операции с криптоактивами, драгоценными металлами или игорный бизнес".
Больше деталей о финмониторинге — смотрите в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыБанковские счетаФинансовый мониторинг
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems