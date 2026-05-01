Сколько будет стоить куб газа в новом сезоне

Напомним, что базовыми для населения именно годовые тарифы. На месячные, практически рыночные цены, потребители могут перейти разве что по своему желанию. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.
Цена на газ в мае 2026 года
Название предприятия
Базовое годовое предложение (действует с 1 мая 2026 г. по 30 апреля 2027 г., цена газа не меняется в течение года)
Коммерческое предложение (действует в течение мая 2026 года, цена газа может изменяться ежемесячно)
ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ"
7,96
-
ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ"
7,96
-
ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД"
7,98
-
ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ"
7,99
-
ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОЗБУТ"
8,20
29,20
ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)
8,46
8,46
ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)
8,46
8,46
ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвитлоГаз"
9,99
28,99
Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98% или более 12 миллионов домохозяйств являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины». Ее тариф — 7,96 грн за куб — будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.
До этого Finance.ua отмечал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.
Постановление предусматривает обновление подходов к формированию счетов за услуги распределения природного газа. В частности, определен четкий перечень информации, которая должна содержаться в платежных документах.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что в Украине уже в этом году могут возрасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом. Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.