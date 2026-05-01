Сколько будет стоить куб газа в новом сезоне Сегодня 12:00 — Энергетика

Поставщики газа для бытовых потребителей обновили свои годовые предложения и обнародовали ценники на май.

На рынке газа для населения сейчас работают 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы. И их действие продлили без изменений, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года, пишет Газправда

Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за куб.

Еще 4 поставщика газа предлагают как годовые, так и месячные переменные цены. Месячные тарифы в мае снизились и колеблются от 8,46 до 29,20 гривны за куб.

Напомним, что базовыми для населения именно годовые тарифы. На месячные, практически рыночные цены, потребители могут перейти разве что по своему желанию. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

Цена на газ в мае 2026 года

Название предприятия Базовое годовое предложение (действует с 1 мая 2026 г. по 30 апреля 2027 г., цена газа не меняется в течение года) Коммерческое предложение (действует в течение мая 2026 года, цена газа может изменяться ежемесячно) ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" 7,96 - ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" 7,96 - ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 - ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 - ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОЗБУТ" 8,20 29,20 ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвитлоГаз" 9,99 28,99

Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98% или более 12 миллионов домохозяйств являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины». Ее тариф — 7,96 грн за куб — будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

До этого Finance.ua отмечал , что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.

Постановление предусматривает обновление подходов к формированию счетов за услуги распределения природного газа. В частности, определен четкий перечень информации, которая должна содержаться в платежных документах.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял , что в Украине уже в этом году могут возрасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом. Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.