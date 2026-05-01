ОПЕК может изменить квоты на добычу нефти после выхода ОАЭ Сегодня 07:04 — Энергетика

ОПЕК+ рассматривает возможность повышения квот на добычу нефти. Это довольно неожиданное решение на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Следует понимать, что организация потеряла значительную часть своего экспорта из-за войны США и Израиля с Ираном.

Что будет с квотами ОПЕК+

Ожидается незначительное повышение квот на добычу нефти, сообщает Reuters

Как указывают источники, группа может увеличить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в день. Напомним, в прошлом месяце повышение было аналогичным.

Организация еще не приняла окончательное решение об изменении квот. Пока это только предварительные предложения.

В воскресенье планируется встреча 7 членов ОПЕК+:

Алжир;

Саудовская Аравия;

Ирак;

Казахстан;

Оман;

россия;

Кувейт.

Заметим, в общей сложности в расширенную версию организации ОПЕК+ входит 21 член. Однако в последние годы только эти 7 стран и ОАЭ принимали решения по квотам.

Как на ОПЕК+ влияет потеря стран-членов

Выход ОАЭ из ОПЕК пока не влияет на деятельность организации. Но это и не первый случай, когда эту группу покидают страны-члены, сообщает Reuters

В последние годы известно о таких выходах:

Ангола покинула организацию в конце 2023 года;

Эквадор — в 2020 году;

Катар — в 2019 году.

Ранее мы сообщали , что ОАЭ официально покидает ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. В дальнейшем страна будет сосредотачиваться на развитии своей нефтяной промышленности.

