ОПЕК может изменить квоты на добычу нефти после выхода ОАЭ

ОПЕК+ рассматривает возможность повышения квот на добычу нефти. Это довольно неожиданное решение на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Следует понимать, что организация потеряла значительную часть своего экспорта из-за войны США и Израиля с Ираном.
Что будет с квотами ОПЕК+
Ожидается незначительное повышение квот на добычу нефти, сообщает Reuters.
Как указывают источники, группа может увеличить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в день. Напомним, в прошлом месяце повышение было аналогичным.
Организация еще не приняла окончательное решение об изменении квот. Пока это только предварительные предложения.
В воскресенье планируется встреча 7 членов ОПЕК+:
Алжир;
Саудовская Аравия;
Ирак;
Казахстан;
Оман;
россия;
Кувейт.
Заметим, в общей сложности в расширенную версию организации ОПЕК+ входит 21 член. Однако в последние годы только эти 7 стран и ОАЭ принимали решения по квотам.