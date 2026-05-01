0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

ОПЕК может изменить квоты на добычу нефти после выхода ОАЭ

Энергетика
37
Добыча нефти
ОПЕК+ рассматривает возможность повышения квот на добычу нефти. Это довольно неожиданное решение на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Следует понимать, что организация потеряла значительную часть своего экспорта из-за войны США и Израиля с Ираном.

Что будет с квотами ОПЕК+

Ожидается незначительное повышение квот на добычу нефти, сообщает Reuters.
Как указывают источники, группа может увеличить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в день. Напомним, в прошлом месяце повышение было аналогичным.
Организация еще не приняла окончательное решение об изменении квот. Пока это только предварительные предложения.
В воскресенье планируется встреча 7 членов ОПЕК+:
  • Алжир;
  • Саудовская Аравия;
  • Ирак;
  • Казахстан;
  • Оман;
  • россия;
  • Кувейт.
Заметим, в общей сложности в расширенную версию организации ОПЕК+ входит 21 член. Однако в последние годы только эти 7 стран и ОАЭ принимали решения по квотам.
Читайте также

Как на ОПЕК+ влияет потеря стран-членов

Выход ОАЭ из ОПЕК пока не влияет на деятельность организации. Но это и не первый случай, когда эту группу покидают страны-члены, сообщает Reuters.
В последние годы известно о таких выходах:
  • Ангола покинула организацию в конце 2023 года;
  • Эквадор — в 2020 году;
  • Катар — в 2019 году.
Ранее мы сообщали, что ОАЭ официально покидает ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. В дальнейшем страна будет сосредотачиваться на развитии своей нефтяной промышленности.
По материалам:
Телеканал 24
НефтьЭкспорт нефти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems