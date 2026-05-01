россия планирует остаться в ОПЕК+ 01.05.2026, 00:39

Вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что группа ведущих нефтепроизводителей ОПЕК+ продолжит сотрудничество несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов, а сама россия не выйдет из объединения.

Об этом сообщает Reuters.

ОАЭ были четвертым по величине производителем в ОПЕК+, в состав которой входят ОПЕК и его союзники, тогда как россия занимает второе место после Саудовской Аравии.

Новак также подтвердил, что россия останется в ОПЕК+, которая была создана в 2016 году.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Объединенные Арабские Эмираты выйдут из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ 1 мая 2026 года. Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи сообщил, что решение было принято после анализа текущей и будущей энергетической стратегии страны. «Это политическое решение, принятое после тщательного анализа нынешней и будущей политики, связанной с уровнем добычи», — заявил министр.

Ангола, входящая в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти, вышла из ОПЕК в декабре 2023 года.

