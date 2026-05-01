россия планирует остаться в ОПЕК+

россия останется в ОПЕК+, которая была образована в 2016 году
Вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что группа ведущих нефтепроизводителей ОПЕК+ продолжит сотрудничество несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов, а сама россия не выйдет из объединения.
Об этом сообщает Reuters.
ОАЭ были четвертым по величине производителем в ОПЕК+, в состав которой входят ОПЕК и его союзники, тогда как россия занимает второе место после Саудовской Аравии.
Новак также подтвердил, что россия останется в ОПЕК+, которая была создана в 2016 году.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Объединенные Арабские Эмираты выйдут из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ 1 мая 2026 года. Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи сообщил, что решение было принято после анализа текущей и будущей энергетической стратегии страны. «Это политическое решение, принятое после тщательного анализа нынешней и будущей политики, связанной с уровнем добычи», — заявил министр.
Ангола, входящая в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти, вышла из ОПЕК в декабре 2023 года.
Економічна Правда
