0 800 307 555
ру
Авиакомпания SAS заверила в отсутствии угроз для ее летних рейсов

Энергетика
14
Высокие цены на топливо могут повлиять на стоимость билетов
Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) заверила, что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на датский телеканал TV2.
Заверения от авиакомпании прозвучали на фоне опасений относительно дефицита авиатоплива в связи с противостоянием на Ближнем Востоке.
«Мы не можем дать гарантий, но можем с большой уверенностью сказать, что это не повлияет на летние рейсы», — отметил директор по коммуникациям SAS Мадс Брандструп.
Авиакомпания сократила количество рейсов на отдельных маршрутах, в том числе между Копенгагеном и Ольборгом, а также на отдельных внутренних маршрутах в Норвегии и Швеции, но, по словам компании, это не коснется популярных летних направлений.

Изменение стоимости билетов

Однако высокие цены на топливо могут повлиять на стоимость билетов.
«Мы пока не можем назвать конкретные суммы, но уже наблюдаем рост цен на отдельных маршрутах», — сказал Брандструп.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что мировые авиакомпании массово вводят дополнительные топливные сборы из-за резкого подорожания авиатоплива. Доплаты уже применяют как для новых бронирований, так и для части ранее оформленных туров. Речь идет о дополнительных расходах в пределах 30−55 евро с человека в зависимости от направления. Туристам стали посылать сообщения о необходимости доплат даже за полностью оплаченные поездки.
По материалам:
Європейська правда
ГорючееАвиалинии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems