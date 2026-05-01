Авиакомпания SAS заверила в отсутствии угроз для ее летних рейсов

Высокие цены на топливо могут повлиять на стоимость билетов

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) заверила, что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на датский телеканал TV2.

Заверения от авиакомпании прозвучали на фоне опасений относительно дефицита авиатоплива в связи с противостоянием на Ближнем Востоке.

«Мы не можем дать гарантий, но можем с большой уверенностью сказать, что это не повлияет на летние рейсы», — отметил директор по коммуникациям SAS Мадс Брандструп.

Авиакомпания сократила количество рейсов на отдельных маршрутах, в том числе между Копенгагеном и Ольборгом, а также на отдельных внутренних маршрутах в Норвегии и Швеции, но, по словам компании, это не коснется популярных летних направлений.

Изменение стоимости билетов

Однако высокие цены на топливо могут повлиять на стоимость билетов.

«Мы пока не можем назвать конкретные суммы, но уже наблюдаем рост цен на отдельных маршрутах», — сказал Брандструп.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что мировые авиакомпании массово вводят дополнительные топливные сборы из-за резкого подорожания авиатоплива. Доплаты уже применяют как для новых бронирований, так и для части ранее оформленных туров. Речь идет о дополнительных расходах в пределах 30−55 евро с человека в зависимости от направления. Туристам стали посылать сообщения о необходимости доплат даже за полностью оплаченные поездки.

