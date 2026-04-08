Світові авіаперевізники вводять додаткові паливні збори через дефіцит пального

Світові авіакомпанії масово вводять додаткові паливні збори через різке подорожчання авіапального. Доплати вже застосовують як до нових бронювань, так і до частини раніше оформлених турів. Про це пишуть туроператори.

30−55 євро з людини залежно від напрямку. Туристам почали надсилати повідомлення про необхідність доплат навіть за повністю оплачені поїздки. Як повідомляє Aquamarine Touristik, йдеться про додаткові витрати у межахз людини залежно від напрямку. Туристам почали надсилати повідомлення про необхідність доплат навіть за повністю оплачені поїздки.

Паливний збір на авіаквитки у 2026

Розмір доплати визначають індивідуально — враховують маршрут, авіакомпанію та кількість пасажирів. Рішення ухвалюють туроператори, але ініціатива виходить від перевізників.

Що варто знати туристам:

доплата може з’явитися навіть після повної оплати туру;

сума залежить від напрямку і перевізника;

зміни стосуються більшості популярних маршрутів;

інколи можливе коригування вартості в менший бік.

Чому ціни на перельоти не знижуються після перемир’я США та Ірану

Попри падіння цін на нафту нижче $100 після перемир’я США та Ірану 8 квітня 2026 року, авіагалузь не очікує швидкого здешевлення квитків.

Глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш заявив : «Навіть два тижні перемир’я — це позитив, але паливо ще довго залишатиметься дорогим. Це неминуче означає вищі ціни на квитки».

Ситуацію ускладнює і логістика. Через бойові дії понад 800 суден затрималися в Перській затоці, а відновлення поставок пального потребує часу.

Найбільші ризики дефіциту авіапалива зараз у:

країнах Азії;

частині Африки;

Європі.

Авіакомпанії вже скорочують окремі рейси, щоб втримати витрати.

Коли здешевшає авіапаливо

Ціни на нафту справді знизилися після новин про перемир’я, але ефект для авіації запізнюється. Паливо закуповують за контрактами, а не за миттєвими біржовими цінами.

Представники авіакомпаній очікують, що стабілізація триватиме місяці навіть у разі повного припинення бойових дій.

Це означає, що авіаперевізники поки не можуть компенсувати різницю у вартості самостійно і перекладають її на пасажирів.

За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.