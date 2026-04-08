Світові авіаперевізники вводять додаткові паливні збори через дефіцит пального
Світові авіакомпанії масово вводять додаткові паливні збори через різке подорожчання авіапального. Доплати вже застосовують як до нових бронювань, так і до частини раніше оформлених турів. Про це пишуть туроператори.
Як повідомляє Aquamarine Touristik, йдеться про додаткові витрати у межах 30−55 євро з людини залежно від напрямку. Туристам почали надсилати повідомлення про необхідність доплат навіть за повністю оплачені поїздки.
Паливний збір на авіаквитки у 2026
Розмір доплати визначають індивідуально — враховують маршрут, авіакомпанію та кількість пасажирів. Рішення ухвалюють туроператори, але ініціатива виходить від перевізників.
Що варто знати туристам:
- доплата може з’явитися навіть після повної оплати туру;
- сума залежить від напрямку і перевізника;
- зміни стосуються більшості популярних маршрутів;
- інколи можливе коригування вартості в менший бік.
Чому ціни на перельоти не знижуються після перемир’я США та Ірану
Попри падіння цін на нафту нижче $100 після перемир’я США та Ірану 8 квітня 2026 року, авіагалузь не очікує швидкого здешевлення квитків.
Глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш заявив: «Навіть два тижні перемир’я — це позитив, але паливо ще довго залишатиметься дорогим. Це неминуче означає вищі ціни на квитки».
Ситуацію ускладнює і логістика. Через бойові дії понад 800 суден затрималися в Перській затоці, а відновлення поставок пального потребує часу.
Найбільші ризики дефіциту авіапалива зараз у:
- країнах Азії;
- частині Африки;
- Європі.
Авіакомпанії вже скорочують окремі рейси, щоб втримати витрати.
Коли здешевшає авіапаливо
Ціни на нафту справді знизилися після новин про перемир’я, але ефект для авіації запізнюється. Паливо закуповують за контрактами, а не за миттєвими біржовими цінами.
Представники авіакомпаній очікують, що стабілізація триватиме місяці навіть у разі повного припинення бойових дій.
Це означає, що авіаперевізники поки не можуть компенсувати різницю у вартості самостійно і перекладають її на пасажирів.
