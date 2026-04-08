Місце для вашої реклами

Світові авіаперевізники вводять додаткові паливні збори через дефіцит пального

Розмір доплати визначають індивідуально
Світові авіакомпанії масово вводять додаткові паливні збори через різке подорожчання авіапального. Доплати вже застосовують як до нових бронювань, так і до частини раніше оформлених турів. Про це пишуть туроператори.
Як повідомляє Aquamarine Touristik, йдеться про додаткові витрати у межах 30−55 євро з людини залежно від напрямку. Туристам почали надсилати повідомлення про необхідність доплат навіть за повністю оплачені поїздки.

Паливний збір на авіаквитки у 2026

Розмір доплати визначають індивідуально — враховують маршрут, авіакомпанію та кількість пасажирів. Рішення ухвалюють туроператори, але ініціатива виходить від перевізників.
Що варто знати туристам:
  • доплата може з’явитися навіть після повної оплати туру;
  • сума залежить від напрямку і перевізника;
  • зміни стосуються більшості популярних маршрутів;
  • інколи можливе коригування вартості в менший бік.

Чому ціни на перельоти не знижуються після перемир’я США та Ірану

Попри падіння цін на нафту нижче $100 після перемир’я США та Ірану 8 квітня 2026 року, авіагалузь не очікує швидкого здешевлення квитків.
Глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш заявив: «Навіть два тижні перемир’я — це позитив, але паливо ще довго залишатиметься дорогим. Це неминуче означає вищі ціни на квитки».
Ситуацію ускладнює і логістика. Через бойові дії понад 800 суден затрималися в Перській затоці, а відновлення поставок пального потребує часу.
Найбільші ризики дефіциту авіапалива зараз у:
  • країнах Азії;
  • частині Африки;
  • Європі.
Авіакомпанії вже скорочують окремі рейси, щоб втримати витрати.

Коли здешевшає авіапаливо

Ціни на нафту справді знизилися після новин про перемир’я, але ефект для авіації запізнюється. Паливо закуповують за контрактами, а не за миттєвими біржовими цінами.
Представники авіакомпаній очікують, що стабілізація триватиме місяці навіть у разі повного припинення бойових дій.
Це означає, що авіаперевізники поки не можуть компенсувати різницю у вартості самостійно і перекладають її на пасажирів.
Місце для вашої реклами
