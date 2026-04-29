0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Wizz Air не ожидают дефицита авиатоплива из-за войны в Иране

Wizz Air не ожидает дефицита авиационного топлива
Wizz Air не ожидает дефицита авиационного топлива
Генеральный директор крупного лоукостера Wizz Air Йожеф Варади заявляет, что компания не ожидает дефицита авиационного топлива на фоне продолжающейся войны в Иране.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Варади заявил, что не считает вероятным дефицит авиационного топлива у европейской бюджетной авиакомпании, несмотря на опасения по поводу его нехватки в случае длительного продолжения войны в Иране.
Он сообщил журналистам, что при цене на авиационное топливо на уровне $1500 за метрическую тонну танкеры получают стимул направляться в США для его закупки, компенсируя таким образом любой дефицит с Ближнего Востока, который является основным источником авиационного топлива для европейских авиаперевозчиков.

Что известно о дефиците авиатоплива

Ранее Finance.ua сообщал, что в следующем месяце KLM отменяет 80 рейсов туда и обратно в пределах Европы, которые авиакомпания выполняет несколько раз в день, например, в Лондон и Дюссельдорф. В своем заявлении KLM отмечает, что это касается рейсов, которые невозможно выполнять с прибылью из-за роста цен на авиационное топливо. Ранее авиакомпания уже ввела топливный сбор в размере 100 евро для дальнемагистральных рейсов и 10 евро для рейсов по Европе.
Международный совет аэропортов Европы обратился к Европейской комиссии с письмом, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.
Еврокомиссия представила пакет мер по преодолению топливного кризиса из-за войны, начатой ​​США против Ирана. Речь идет об инициативе AccelerateEU, которая должна обеспечить как краткосрочную поддержку домохозяйств и бизнеса, так и долгосрочное снижение зависимости от нестабильных энергорынков.
Место для вашей рекламы
