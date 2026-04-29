В Wizz Air не ожидают дефицита авиатоплива из-за войны в Иране

Генеральный директор крупного лоукостера Wizz Air Йожеф Варади заявляет, что компания не ожидает дефицита авиационного топлива на фоне продолжающейся войны в Иране.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Варади заявил, что не считает вероятным дефицит авиационного топлива у европейской бюджетной авиакомпании, несмотря на опасения по поводу его нехватки в случае длительного продолжения войны в Иране.

Он сообщил журналистам, что при цене на авиационное топливо на уровне $1500 за метрическую тонну танкеры получают стимул направляться в США для его закупки, компенсируя таким образом любой дефицит с Ближнего Востока, который является основным источником авиационного топлива для европейских авиаперевозчиков.

Что известно о дефиците авиатоплива

Ранее Finance.ua сообщал , что в следующем месяце KLM отменяет 80 рейсов туда и обратно в пределах Европы, которые авиакомпания выполняет несколько раз в день, например, в Лондон и Дюссельдорф. В своем заявлении KLM отмечает, что это касается рейсов, которые невозможно выполнять с прибылью из-за роста цен на авиационное топливо. Ранее авиакомпания уже ввела топливный сбор в размере 100 евро для дальнемагистральных рейсов и 10 евро для рейсов по Европе.

Международный совет аэропортов Европы обратился к Европейской комиссии с письмом, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.

Еврокомиссия представила пакет мер по преодолению топливного кризиса из-за войны, начатой ​​США против Ирана. Речь идет об инициативе AccelerateEU, которая должна обеспечить как краткосрочную поддержку домохозяйств и бизнеса, так и долгосрочное снижение зависимости от нестабильных энергорынков.

