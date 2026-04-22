Енергетичні ваучери та соціальні програми: у ЄС представили заходи для подолання паливної кризи Сьогодні 21:03 — Енергетика

Єврокомісія представила пакет заходів задля подолання паливної кризи через війну, яку розпочали США проти Ірану. Йдеться про ініціативу AccelerateEU, яка має забезпечити як короткострокову підтримку домогосподарств і бізнесу, так і довгострокове зниження залежності від нестабільних енергоринків.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Комісії.

У ЄС зазначають, що менш ніж за п’ять років європейці вдруге відчувають наслідки залежності від імпортного викопного палива. Після загострення ситуації на Близькому Сході Євросоюз додатково витратив €24 млрд на імпорт енергії через зростання цін, не отримавши додаткових обсягів ресурсів.

Поточна геополітична ситуація підтверджує необхідність прискорення переходу до безпечної та доступної енергетики.

Ключові заходи AccelerateEU

Ініціатива передбачає низку кроків.

Координація між країнами ЄС

Єврокомісія планує посилити координацію дій держав-членів. Це стосується заповнення газових сховищ, використання гнучких механізмів їх наповнення та можливого вивільнення нафтових резервів.

Передбачено регулярні засідання координаційних груп з нафти та газу, а також узгодження національних надзвичайних заходів.

Створення Fuel Observatory

Планується створити новий інструмент — Fuel Observatory, який відстежуватиме виробництво, імпорт, експорт і запаси транспортного пального в ЄС. Це дозволить оперативно реагувати на дефіцит і забезпечувати збалансований розподіл ресурсів.

Тимчасова підтримка споживачів

Серед запропонованих заходів — адресна підтримка населення та бізнесу у періоди пікових цін. Йдеться про енергетичні ваучери, соціальні програми, а також можливе зниження акцизів на електроенергію для вразливих категорій населення.

Також планується впровадження тимчасової рамки державної допомоги, яка надасть урядам більше гнучкості для підтримки економіки.

Прискорення переходу до чистої енергії

До літа Єврокомісія представить план електрифікації з амбітними цілями та заходами для усунення бар’єрів у промисловості, транспорті та будівництві.

Окрему увагу приділять розвитку сталого авіаційного пального.

Розвиток енергомереж

Передбачено посилення енергетичної інфраструктури, зокрема модернізацію електромереж і швидке впровадження європейського пакета щодо мереж.

Також планується активніше використання відновлюваних джерел енергії, зокрема модернізація вітрових і гідроелектростанцій.

Єврокомісія готує законодавчі зміни щодо тарифів і оподаткування, зокрема з метою зниження податкового навантаження на електроенергію порівняно з викопним паливом.

Залучення інвестицій

Для фінансування енергетичного переходу Єврокомісія використає ресурси Механізму відновлення та стійкості у 219 мільярдів євро та фонди політики згуртування ЄС, а також мобілізуватиме приватні інвестиції.

Водночас загальна потреба в інвестиціях оцінюється у €660 млрд на рік до 2030 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.