Цены на нефть стали снижаться из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

Энергетика
21
Мировые цены на нефть снизились после многодневного роста, поскольку инвесторы положительно восприняли последствия неожиданного решения ОАЭ выйти из ОПЕК.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​июне упали на 1 цент до 111,25 доллара за баррель после роста в течение предыдущих семи сессий. Срок действия июньского контракта истекает в четверг, а более активный июльский контракт снизился на 28 центов до 104,12 доллара.

Причины

Незначительное снижение в среду может быть частично связано с неожиданным решением ОАЭ выйти из ОПЕК, сказал старший аналитик LSEG Ань Фам, поскольку это указывает на более сильные перспективы поставок, когда страна освободится от квот добычи.
«Однако этот эффект не является немедленным, поскольку дополнительные баррели могут быть недоступны в ближайшее время из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива», — добавил он. — Хотя цены несколько снизились, это, похоже, скорее коррекция по сравнению с предыдущими ростами, поскольку нефть марки Brent все еще держится на уровне около 110 долларов за баррель.
«Недавний рост цен на нефть был обусловлен блокадой пролива. Если (президент США Дональд — ред.) Трамп готов продолжить блокаду, перебои с поставками еще больше обострятся и продолжат повышать цены на нефть», — сказал Ян Ан, аналитик Haitong Futures.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования.
