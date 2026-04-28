0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Может ли домашняя солнечная станция заряжать электромобиль

Энергетика
30
Солнечные панели
Домашняя солнечная электростанция может не только питать дом, но и помогать заряжать электромобиль. Эксперты оценили, сколько панелей для этого нужно и реально ли почти не зависеть от сети.
Об этом говорится в исследовании ЛУН и общественной организации «Экодия».

Сколько солнечных панелей нужно для зарядки авто

Как объясняет Дарья Ярошовец, специалист по энергетической политике ОО «Экодия», технически заряжать электромобиль от домашней СЭС вполне реально — и для этого не обязательно устанавливать большую станцию.
В среднем электрокар потребляет около 18 кВт·ч на 100 км. Если автомобиль ежедневно проезжает около 50 км, это ориентировочно 9 кВт·ч электроэнергии, а с учетом потерь во время зарядки — примерно 10 кВт·ч в сутки.
Читайте также
Для такого сценария, по оценкам экспертов, достаточно домашней солнечной станции мощностью около 3 кВт — это примерно 7−8 панелей на крыше.
Относительно скорости зарядки существенных ограничений нет. Обычная домашняя зарядка дает около 2,5 кВт в час, так что дневную потребность можно пополнить ориентировочно за четыре часа.

Что ограничивает такую ​​модель

Главный вызов — не мощность станции, а время генерации электроэнергии.
Солнечные панели производят электричество днем, в то время как большинство владельцев ставят авто на зарядку вечером или ночью. Без накопителей эта энергия обычно уходит на другие нужды дома, а не на автомобиль.
Читайте также
Лучше всего такая модель работает в теплый сезон. Весной, летом и осенью даже СЭС на 2,5−3,5 кВт может почти полностью обеспечивать зарядку электрокара.
Зимой ситуация иная: из-за меньшей солнечной активности генерация может падать в несколько раз, поэтому без подключения к сети обычно не обойтись.

Зачем это

В ЛУН отмечают, что эти расчеты — часть более широкого анализа энергоэффективности жилья и автономности домов.
Речь идет не столько о полной энергетической независимости круглогодично, сколько о возможности снизить затраты на зарядку и повысить устойчивость домохозяйства, в частности в условиях перебоев с электроснабжением.
В результате домашняя СЭС может стать рабочим решением для ежедневного использования электромобиля — особенно в теплые месяцы, хотя полностью заменить сеть в течение года она пока не способна.
Напомним, в Украине действует программа ГрінДІМ, благодаря которой ОСМД и ЖСК могут получить до 70% компенсации стоимости за приобретенные солнечные электростанции, системы хранения энергии и тепловые насосы и до 50% стоимости генераторов. Детальнее можно узнать здесь.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Солнечные панелиЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems