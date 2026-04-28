Может ли домашняя солнечная станция заряжать электромобиль Сегодня 16:02 — Энергетика

Солнечные панели

Домашняя солнечная электростанция может не только питать дом, но и помогать заряжать электромобиль. Эксперты оценили, сколько панелей для этого нужно и реально ли почти не зависеть от сети.

Об этом говорится в исследовании ЛУН и общественной организации «Экодия».

Сколько солнечных панелей нужно для зарядки авто

Как объясняет Дарья Ярошовец, специалист по энергетической политике ОО «Экодия», технически заряжать электромобиль от домашней СЭС вполне реально — и для этого не обязательно устанавливать большую станцию.

В среднем электрокар потребляет около 18 кВт·ч на 100 км. Если автомобиль ежедневно проезжает около 50 км, это ориентировочно 9 кВт·ч электроэнергии, а с учетом потерь во время зарядки — примерно 10 кВт·ч в сутки.

Для такого сценария, по оценкам экспертов, достаточно домашней солнечной станции мощностью около 3 кВт — это примерно 7−8 панелей на крыше.

Относительно скорости зарядки существенных ограничений нет. Обычная домашняя зарядка дает около 2,5 кВт в час, так что дневную потребность можно пополнить ориентировочно за четыре часа.

Что ограничивает такую ​​модель

Главный вызов — не мощность станции, а время генерации электроэнергии.

Солнечные панели производят электричество днем, в то время как большинство владельцев ставят авто на зарядку вечером или ночью. Без накопителей эта энергия обычно уходит на другие нужды дома, а не на автомобиль.

Лучше всего такая модель работает в теплый сезон. Весной, летом и осенью даже СЭС на 2,5−3,5 кВт может почти полностью обеспечивать зарядку электрокара.

Зимой ситуация иная: из-за меньшей солнечной активности генерация может падать в несколько раз, поэтому без подключения к сети обычно не обойтись.

Зачем это

В ЛУН отмечают, что эти расчеты — часть более широкого анализа энергоэффективности жилья и автономности домов.

Речь идет не столько о полной энергетической независимости круглогодично, сколько о возможности снизить затраты на зарядку и повысить устойчивость домохозяйства, в частности в условиях перебоев с электроснабжением.

В результате домашняя СЭС может стать рабочим решением для ежедневного использования электромобиля — особенно в теплые месяцы, хотя полностью заменить сеть в течение года она пока не способна.

Напомним, в Украине действует программа ГрінДІМ, благодаря которой ОСМД и ЖСК могут получить до 70% компенсации стоимости за приобретенные солнечные электростанции, системы хранения энергии и тепловые насосы и до 50% стоимости генераторов. Детальнее можно узнать здесь.

