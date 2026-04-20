Заявку на компенсацию за солнечные электростанции в Киеве можно подать онлайн Сегодня 19:24 — Энергетика

В Киеве упростили доступ к компенсациям за установку солнечных электростанций в многоквартирных домах. Теперь подать заявку на частичное возмещение можно онлайн через городской цифровой сервис, без необходимости посещать учреждения.

Об этом сообщили в КГГА

Как получить компенсацию онлайн

Подать заявку на возмещение части стоимости солнечной электростанции теперь можно через Портал услуг Киева . Онлайн формат позволяет оформить документы быстрее и без лишней бюрократии.

Программа предусматривает компенсацию до 50% от стоимости установленного оборудования, но не более 600 тыс. грн на один дом. Воспользоваться ею могут ОСМД, жилищно-строительные кооперативы, управляющие и другие формы управления многоквартирными домами.

Для удобства пользователей на портале также доступен онлайн-калькулятор, позволяющий предварительно рассчитать ориентировочный размер компенсации в зависимости от параметров проекта.

Город поддерживает солнечную энергетику

Городские власти рассматривают развитие солнечной генерации как один из ключевых инструментов повышения энергоусточивости домов. Такие системы могут обеспечить работу базовой инфраструктуры при перебоях с электроснабжением.

Речь идет о поддержке работы лифтов, насосного оборудования, освещения и интернет-сетей в доме. Это особенно актуально в условиях энергетических рисков и нагрузки на систему.

Ранее мы сообщали , что Кабинет Министров принял разработанное Минразвития постановление, увеличивающее уставный капитал государственного «Фонда энергоэффективности» на 629,7 млн ​​грн.

Эти средства пойдут, в частности, на расширение и продление таких программ:

«ЕнергоДІМ» — позволяет ОСМД возместить от 60 до 70% расходов на мероприятия по энергоэффективности

программа «ВідновиДІМ» — предусматривает финансовую поддержку для выполнения строительных работ по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате военной агрессии рф против Украины

ГрінДІМ — благодаря им ОСМД и ЖСК могут получить до 70% компенсации стоимости приобретенных солнечных электростанций, систем хранения энергии и тепловых насосов и до 50% стоимости генераторов.

