Ближе к началу осени в Украине ожидается подорожание горючего — прогноз эксперта Сегодня 08:10 — Энергетика

Эксперт предупредил о новой волне подорожания горючего на АЗС, Фото: magnific

Скачок цен на топливо обязательно будет ближе к началу осени, при этом дизель может стоить 90−95 гривен за литр.

Об этом в эфире Новости. live сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Лёушкин.

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«Нас все равно ждет кризис ближе к августу, к сентябрю. Если не будет решен окончательно вопрос с Ормузским проливом, то мировые резервы уже не будут покрывать тот дефицит, который сейчас возникает», — говорит эксперт.

По его словам, на вызванный войной президента США Дональда Трампа против Ирана дефицит энергоносителей в мире в конце лета — в начале осени наложатся усиливающие факторы.

«Это означает возврат к тем ценам, которые мы уже видели: 90−95 гривен по дизелю, если будет возврат очень жесткого сценария. Все к тому идет. В августе-октябре будут выборы, и окончание резерва, и уборочная. Поэтому и трейдеры, и спекулянты — они этого шанса не пропустят», — уверен Лёушкин.

Что будет с ценами на топливо в ближайшее время

Что касается прогноза цен на ближайшее время, то пока стоимость топлива будет держаться на умеренном уровне.

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«Украинский рынок связан с европейским. Все, что происходит на мировом рынке, также имеет быстрые последствия и для украинского. Цена проектируется, и в течение дня-двух у нас уже оптовые цены меняются — а через неделю-две меняется розница. Если в конце той недели мы видели резкое снижение цены на новостях с Ближнего Востока — нефть упала до 92,2 доллара в пятницу Сегодня мы видим скачок цены, связанный с конфликтом Израиль-Иран — и уже реагируют оптовые игроки. Такие ценовые качели», — объясняет специалист.

Ранее Finance.ua писал , что с 1 июля 2026 года в Украине может вырасти стоимость бензина из-за ужесточения требований к содержанию биоэтанола в топливе.

УНІАН По материалам:

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