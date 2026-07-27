россия продлила запрет на экспорт бензина до конца 2026 года Сегодня 21:33 — Энергетика

россия продлила запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Правительство россии продлило запрет на экспорт автомобильного бензина до конца 2026 года. Решение было принято на фоне проблем с обеспечением внутреннего топливного рынка.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на вице-премьера россии Александра Новака.

Запрет будет касаться всех экспортеров

По словам Новака, решение, принятое на заседании профильного штаба, будет распространяться как на производителей горючего, так и на компании, которые его не производят.

«О запрете экспорта бензина также мы приняли решение в штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», — сказал он.

Для дизельного горючего будет действовать другой подход

В то же время, в отношении дизельного горючего российское правительство планирует применять другой подход.

По словам Новака, запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Это, по его словам, должно предотвратить накопление излишков продукции на нефтеперерабатывающих заводах и сокращение объемов переработки.

Ограничения вводили поэтапно

Решение об ограничении экспорта нефтепродуктов принималось поэтапно.

Сначала, с 1 апреля, был введен запрет на вывоз авиакеросина, с 1 июня — бензина, а с 8 июля правительство распространило ограничения и на экспорт дизельного горючего.

Ранее Новак охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как «непростую». Причиной временного сокращения производства бензина он назвал повреждение нескольких НПЗ в результате атак дронов.

Сначала запрет на экспорт дизельного горючего должен был действовать до 31 июля 2026 года.

Укрінформ По материалам:

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