На Запорожской АЭС возникла новая проблема: в МАГАТЭ сделали заявление Сегодня 11:44 — Энергетика

Военные действия привели к перебоям в водоснабжении к отдельным частям Запорожской АЭС, находящейся под контролем рф, а также близлежащим районам на юго-востоке Украины.

Об этом сообщила организация ООН по ядерному надзору, передает Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил об отсутствии дефицита колодезной воды, необходимой для охлаждения топлива в реакторах.

Однако атаки в городе Энергодар и его окрестностях, где живет значительная часть персонала АЭС, были «направлены, в частности, на местную электрическую инфраструктуру, что привело к прекращению водоснабжения в городе и на территории ЗАЭС».

«Надежный доступ к основным услугам и ресурсам важен для благосостояния персонала и для бесперебойного выполнения их важной работы», — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что находящиеся на станции наблюдатели МАГАТЭ «с 18 июля имели лишь ограниченный доступ к водопроводной воде».

Также гендиректор МАГАТЭ повторил, что персонал атомной электростанции «должен быть защищен в любое время».

УНІАН По материалам:

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