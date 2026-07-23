Эксперт рассказал, почему в Украине начнут расти цены на горючее Сегодня 19:33 — Энергетика

Эксперт рассказал, почему в Украине начнут расти цены на горючее

В настоящее время невозможно накапливать запасы горючего из-за регулярных обстрелов украинских нефтебаз и АЗС страной-агрессором россией, а также в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Цены на топливо будут расти из-за сложностей в логистике и роста цены ввиду высокого спроса.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн, сообщило ТСН.

Куюн отметил, что в течение трех недель в Украине хранились запасы еще дешевого горючего, однако их запас исчерпан. По его словам, сейчас придется «работать с колес», потому что накапливать значительные резервы невозможно из-за российских обстрелов.

«В условиях высокого спроса нас ждет очень напряженный период. Мы уверены, что горючее найдем, но вопрос цены. Нам нужно будет предложить гораздо больше, чем тем же полякам», — сказал Куюн.

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По его мнению, физической нехватки бензина и дизеля не будет, поскольку поставки топлива будут оставаться стабильными. Однако цены на АЗС повлияют логистика и покупка на новых условиях, пояснил Куюн.

Ранее писали , что цены на бензин в Украине во вторник обновили исторические максимумы. Это касается всех трех основных марок бензина — А-92, А-95 и А-95 премиум.

За два дня марки А-95 и А-95 премиум прибавили 2,5 грн, а А-92 — подорожал на 3,9 грн. Дизель не обновил максимум, но прибавил в цене 4 грн.

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