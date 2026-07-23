Эксперт рассказал, почему в Украине начнут расти цены на горючее

В настоящее время невозможно накапливать запасы горючего из-за регулярных обстрелов украинских нефтебаз и АЗС страной-агрессором россией, а также в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.
Цены на топливо будут расти из-за сложностей в логистике и роста цены ввиду высокого спроса.
Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн, сообщило ТСН.
Куюн отметил, что в течение трех недель в Украине хранились запасы еще дешевого горючего, однако их запас исчерпан. По его словам, сейчас придется «работать с колес», потому что накапливать значительные резервы невозможно из-за российских обстрелов.
«В условиях высокого спроса нас ждет очень напряженный период. Мы уверены, что горючее найдем, но вопрос цены. Нам нужно будет предложить гораздо больше, чем тем же полякам», — сказал Куюн.