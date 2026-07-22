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Ціни на пальне в Україні побили історичні максимуми

Енергетика
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Ціни на пальне в Україні побили історичні максимуми
Ціни на пальне в Україні побили історичні максимуми
Ціни на бензин в Україні у вівторок оновили історичні максимуми. Це стосується всіх трьох основних марок бензину — А-92, А-95 та А-95 преміум, свідчать дані порталу Мінфін.
За два дні марки А-95 та А-95 преміум додали 2,5 грн, а А-92 — здорожчав на 3,9 грн. Дизель не оновив максимум, але додав в ціні 4 грн.
З понеділка на вівторок найбільше здорожчав бензин марки А-92 — на 1,96 гривні, або на 2,7%. Зараз літр даного виду пального коштує в середньому 73,42 гривні.
Не так сильно, але теж додали у вартості бензин А-95 — на 0,72 гривні (+0,9%), до 77,29 грн/л та бензин А-95 преміум — на 0,61 гривні (+0,8%), до 81,34 грн/л.
А от дизельне паливо другий день поспіль показує значне зростання. Воно здорожчало на 1,36 гривні (+1,7%), до 80,16 грн за літр. Авто­мобільний газ практично не змінився в ціні — зараз її середнє значення становить 40,05 грн за літр. Це плюс 3 копійки, або лише 0,075%.
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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