Нафтогаз напомнил, какие расчеты должны завершить потребители до конца месяца

Компания отмечает, что именно июльский период критический для формирования финансовых планов перед стартом отопительного сезона, поэтому задержки с оплатой могут повлиять на дальнейшие условия поставки.
Для бизнеса дедлайн не менее важен. Предприятия, работающие по контрактам с фиксированными объемами поставки, должны закрыть финансовые обязательства в срок, чтобы сохранить действующие условия договоров и избежать пересмотра тарифов. Задержки могут повлиять на графики поставок и корректировки цен в следующем периоде.