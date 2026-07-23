Нафтогаз напомнил, какие расчеты должны завершить потребители до конца месяца Сегодня 13:24 — Энергетика

Нафтогаз напомнил, какие расчеты должны завершить потребители до конца месяца

Нафтогаз обратился к потребителям с напоминанием о необходимости своевременно провести все расчеты за газ до завершения месяца.

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Компания отмечает, что именно июльский период критический для формирования финансовых планов перед стартом отопительного сезона, поэтому задержки с оплатой могут повлиять на дальнейшие условия поставки.

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Домохозяйствам рекомендуют проверить личные счета и погасить имеющиеся долги во избежание штрафов, пени или технических ограничений в снабжении.

В Нафтогазе отмечают, что в конце месяца традиционно растет нагрузка на платежные системы, поэтому компания рекомендует не откладывать оплату на последние дни.

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Для бизнеса дедлайн не менее важен. Предприятия, работающие по контрактам с фиксированными объемами поставки, должны закрыть финансовые обязательства в срок, чтобы сохранить действующие условия договоров и избежать пересмотра тарифов. Задержки могут повлиять на графики поставок и корректировки цен в следующем периоде.

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