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Пережить зиму: эксперт посоветовал выезжать в село

Энергетика
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Пережить зиму: эксперт посоветовал выезжать в село
Пережить зиму: эксперт посоветовал выезжать в село
Зима 2026−2027 годов может стать худшей для украинцев, потому что мы все еще не можем противостоять российской баллистике. К тому же враг накапливает реактивные дроны, которые сложно сбивать.
Об этом в интервью проекту журналиста Романа Кравца «Дивись» рассказал руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.
«Хотя мы так каждый год говорим, но эта зима может быть худшей», — отметил он.
По его словам, до сих пор самой тяжелой была зима 2025−2026 годов: «Все могло рассыпаться буквально одним ударом, одной ракетой, одним попаданием. Бог за нас, поэтому обошлось».
Он сказал, что миллионы людей ужасно пережили зиму. Многие были без света и, соответственно, без воды и тепла.
«С перезагрузкой системы Минобороны, с этим конфликтом с Вооруженными силами, с фокусом внимания не на войну, а на политику, мы не подготовимся должным образом. Мы все еще не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых „дронопад“ не работает. Очевидно, энергетика не строится, не защищается, не восстанавливается за полгода или через год, это долгий процесс», — сказал Чмут.
По его словам, при таких условиях каждый должен взвесить уже сейчас, в июле, где он будет зимой. Предположил, что некоторым стоит подумать о выезде из города в село или райцентр или даже за границу.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
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