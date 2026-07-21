ДТЭК вернул электричество почти 440 тысяч семей Сегодня 09:33 — Энергетика

ДТЭК вернул электричество почти 440 тысяч семей

Восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании ДТЭК.

Где ДТЭК вернул свет

В течение недели с 13 по 19 июля энергетики компании «ДТЭК Сети» сумели полностью или частично возобновить электроснабжение для жителей 318 населенных пунктов, обесточенных вследствие вражеских ударов.

Всего свет снова появился в домах почти 440 тысяч семей в четырех областях Украины.

По информации компании, четвертую неделю подряд самая тяжелая ситуация и наибольшее количество повреждений фиксируется в Донецкой области. Там ремонтные бригады вернули свет для 253,6 тысяч семей.

Значительные объемы работ также выполнили на Одесщине, где электропитание восстановили для 115,3 тысяч семей, и на Днепропетровщине — там заживили 70,2 тысяч домохозяйств.

Кроме того, в Киевской области ремонтные подразделения ликвидировали последствия атак и вернули свет почти к 500 жильям потребителей.

Отметим, что неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электричество в дома 280 тысяч украинских семей после очередных обстрелов со стороны российских оккупантов.

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