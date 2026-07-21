0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ДТЭК вернул электричество почти 440 тысяч семей

Энергетика
20
ДТЭК вернул электричество почти 440 тысяч семей
ДТЭК вернул электричество почти 440 тысяч семей
Восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании ДТЭК.

Где ДТЭК вернул свет

В течение недели с 13 по 19 июля энергетики компании «ДТЭК Сети» сумели полностью или частично возобновить электроснабжение для жителей 318 населенных пунктов, обесточенных вследствие вражеских ударов.
Всего свет снова появился в домах почти 440 тысяч семей в четырех областях Украины.
По информации компании, четвертую неделю подряд самая тяжелая ситуация и наибольшее количество повреждений фиксируется в Донецкой области. Там ремонтные бригады вернули свет для 253,6 тысяч семей.
Значительные объемы работ также выполнили на Одесщине, где электропитание восстановили для 115,3 тысяч семей, и на Днепропетровщине — там заживили 70,2 тысяч домохозяйств.
Кроме того, в Киевской области ремонтные подразделения ликвидировали последствия атак и вернули свет почти к 500 жильям потребителей.
Отметим, что неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электричество в дома 280 тысяч украинских семей после очередных обстрелов со стороны российских оккупантов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems