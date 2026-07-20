Сколько стоит бензин, дизель и газ 20 июля Сегодня 12:24 — Энергетика

Сколько стоит бензин, дизель и газ 20 июля

Цены на горючее начали расти еще в субботу, некоторые АЗС повышали цену дважды за день.

По сравнению с утром пятницы, 17 июля, цены на ОККО и SOCAR выросли на 2 гривны, на WOG — на 3 гривны, а на «Укрнафте» топливо прибавило в цене одну гривну.

Далее приведены актуальные цены на АЗС сегодня утром и сравнение с ценами утра воскресенья.

Напомним, с 1 июля на украинских АЗС начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных ориентиров водители чаще будут видеть маркировку E5, E10, B7 или B10. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, на что обращать внимание, чтобы не ошибиться во время заправки.

Специалисты советуют, прежде всего, проверить обозначение на внутренней стороне лючка топливного бака. На большинстве автомобилей, выпущенных после 2011 года, производители уже указывают совместимые типы топлива — обычно E5 или E10.

Для автомобилей разных лет выпуска рекомендации отличаются:

авто после 2011 года — обычно совместимы с E5 и E10, но лучше следовать рекомендациям производителя;

модели 2000−2011 годов — преимущественно рассчитаны на бензин А-95 (E5);

автомобили 90-х годов часто плохо переносят повышенное содержание этанола, поэтому для них рекомендуют E5.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.