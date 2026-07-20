Сколько стоит бензин, дизель и газ 20 июля
- авто после 2011 года — обычно совместимы с E5 и E10, но лучше следовать рекомендациям производителя;
- модели 2000−2011 годов — преимущественно рассчитаны на бензин А-95 (E5);
- автомобили 90-х годов часто плохо переносят повышенное содержание этанола, поэтому для них рекомендуют E5.
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