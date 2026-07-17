Сколько стоит горючее 17 июля Сегодня 14:32 — Энергетика

Сколько стоит горючее 17 июля

Розничные цены на горючее начали рост, и первыми их подняли сети нижнего ценового сегмента.

Об этом пишет профильный портал enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании «А-95».

За день, 15−16 июля, средняя розничная стоимость дизельного топлива выросла на 20 коп./л, до 76,48 грн/л, бензина А-95 — на 17 коп./л, до 74,86 грн/л. Сжиженный газ не претерпел изменений — 40,03 грн/л.

По состоянию на 16 июля на 1 грн/л цены на топливо выросли на станциях «Авантаж 7», Marshal, VostokGaz. Гривну к дизельному топливу прибавили также Brent Oil, Neftek и точечно «БРСМ-Нефть». В последней в зависимости от региона стоимость дизтоплива выросла на 0,50−2,20 грн/л (72,81 грн/л в среднем в сети), бензина — на 0,50−1 грн/л (71,49 грн/л).

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Наибольший шаг по дизтопливу сделали в криворожской сети RLS: +2 грн/л (73,90 грн/л). ZOG, Mango докрутили до горючего 50 коп./л. VST поднял бензин на 1 грн/л, дизтопливо — на 50 коп./л. Сеть «Фактор», которая днем ​​ранее прибавила к цене 4 грн/л, сегодня скорректировала ее вниз на 1 грн/л.

Самую низкую цену на дизельное топливо среди сетей удерживает «Катрал» — 71,99 грн/л. В то же время, учитывая оптовые цены на юге, где работает оператор (около 76 грн/л), дизель на стелах сети стоит примерно на 4 грн/л дешевле его текущей закупочной стоимости.

Аналитики отмечают, что на розничные цены оказывает давление не только уменьшение маржи, но и ограниченное предложение на оптовом рынке. Ситуацию усложняют логистические задержки и сокращение объемов хранения горючего из-за регулярных атак на топливную инфраструктуру. Больше всего это сказывается на сетях, не осуществляющих прямого импорта и вынужденных закупать ресурс на внутреннем оптовом рынке.

Прогнозы

В ближайшее время увеличение цен на топливо, прежде всего дизельного, охватит большее количество сетей, включая национальные. Вероятно, этого следует ожидать еще на этой неделе.

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