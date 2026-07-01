Какие цены на АЗС 1 июля (инфографика) Сегодня 11:44 — Энергетика

Какие цены на АЗС 1 июля (инфографика)

В июле цены на заправках за сутки буквально застыли. Но разница между предложениями разных сетей действительно впечатляет, поскольку на одном литре бензина или дизельного топлива можно сэкономить до 5 гривен.

Бензин А-95. Высокую цену фиксируют на АЗС сетей OKKO, WOG и SOCAR, где литр обойдется в 78,90 гривны. В то же время, самую низкую стоимость предлагает «Укрнафта» — 73,90 гривны за литр, что формирует чистую разницу в 5 гривен на каждом литре, пишет РБК.

Дизель. Самые высокие цены на SOCAR с отметкой 80,90 гривны за литр. На заправках OKKO и WOG ГП стоит чуть дешевле — 79,90 гривны, тогда как на «Укрнафте» зафиксирована самая низкая стоимость на уровне 74,90 грн.

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ГБО. Ситуация отличается в зависимости от выбранной заправки. На АЗС OKKO, WOG и SOCAR стабильно держится планка 41,90 гривны за литр автогаза, тогда как на «Укрнафту» можно заправиться гораздо выгоднее — по 39,40 гривны, то есть на 2,50 гривны дешевле.

Напомним, с сегодняшнего дня 1 июля на украинских АЗС начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных ориентиров водители чаще будут видеть маркировку E5, E10, B7 или B10. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, на что обращать внимание, чтобы не ошибиться во время заправки.

Какие новые отметки появятся на АЗС

После перехода на европейскую маркировку бензин и дизель будут обозначаться специальными символами:

бензиновая группа — круг с буквой Е и цифрой, показывающей максимальное содержание биоэтанола (E5, E10);

дизельная группа — квадрат с буквой B и цифрой, указывающей на долю биодизеля (B7, B10);

для синтетического дизельного топлива будет использоваться маркировка XTL.

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