Новые отметки на АЗС с 1 июля: как теперь выбирать топливо Сегодня 09:08 — Технологии&Авто

АЗС

С 1 июля на украинских АЗС начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных ориентиров водители чаще будут видеть маркировку E5, E10, B7 или B10. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, на что обращать внимание, чтобы не ошибиться во время заправки.

Какие новые обозначения появятся на АЗС

После перехода на европейскую маркировку бензин и дизель будут обозначаться специальными символами:

бензиновая группа — круг с буквой Е и цифрой, показывающей максимальное содержание биоэтанола (E5, E10);

дизельная группа — квадрат с буквой B и цифрой, указывающей на долю биодизеля (B7, B10);

для синтетического дизельного топлива будет использоваться маркировка XTL.

Как выбрать бензин для своего автомобиля

Специалисты советуют, прежде всего, проверить обозначение на внутренней стороне лючка топливного бака. На большинстве автомобилей, выпущенных после 2011 года, производители уже указывают совместимые типы топлива — обычно E5 или E10.

Для автомобилей разных лет выпуска рекомендации отличаются:

авто после 2011 года — обычно совместимы с E5 и E10, но лучше следовать рекомендациям производителя;

модели 2000−2011 годов — преимущественно рассчитаны на бензин А-95 (E5);

автомобили 90-х годов часто плохо переносят повышенное содержание этанола, поэтому для них рекомендуют E5.

Владельцам более старых автомобилей следует особенно внимательно относиться к выбору горючего. Этанол может оказывать негативное влияние на топливные шланги, уплотнители и другие элементы топливной системы.

Какое дизельное топливо считается самым безопасным

Для дизельных автомобилей самым универсальным вариантом остается горючее B7.

Эксперты советуют:

для автомобилей 1990-х годов использовать B7;

для моделей 2000−2011 годов тоже предпочтительно выбирать B7;

автомобили после 2011 года во многих случаях могут работать на B10, если это позволяет изготовитель.

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В то же время, даже для современных дизельных авто стандарт B7 считается наиболее безопасным и распространенным вариантом.

Что делать, если нет информации о совместимости

Если на лючке топливного бака отсутствует маркировка, специалисты рекомендуют проверить инструкцию по эксплуатации автомобиля или найти информацию на официальном сайте производителя.

Эксперты также советуют использовать топливо с минимально необходимым содержанием биокомпонентов и не оставлять его надолго в баке во избежание накопления влаги и ухудшения его свойств.

О том, готовы ли украинские АЗС к нововведениям и как они повлияют на цены, читайте в статье по ссылке.

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