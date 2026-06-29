Новые отметки на АЗС с 1 июля: как теперь выбирать топливо
Какие новые обозначения появятся на АЗС
- бензиновая группа — круг с буквой Е и цифрой, показывающей максимальное содержание биоэтанола (E5, E10);
- дизельная группа — квадрат с буквой B и цифрой, указывающей на долю биодизеля (B7, B10);
- для синтетического дизельного топлива будет использоваться маркировка XTL.
Как выбрать бензин для своего автомобиля
- авто после 2011 года — обычно совместимы с E5 и E10, но лучше следовать рекомендациям производителя;
- модели 2000−2011 годов — преимущественно рассчитаны на бензин А-95 (E5);
- автомобили 90-х годов часто плохо переносят повышенное содержание этанола, поэтому для них рекомендуют E5.
Какое дизельное топливо считается самым безопасным
- для автомобилей 1990-х годов использовать B7;
- для моделей 2000−2011 годов тоже предпочтительно выбирать B7;
- автомобили после 2011 года во многих случаях могут работать на B10, если это позволяет изготовитель.
Что делать, если нет информации о совместимости
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