Подорожает ли бензин после добавления биоэтанола: ответ Минэкономики Сегодня 11:02 — Энергетика

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С 1 июля 2026 года в Украине вступят в силу новые требования к бензину — горючее должно содержать не менее 7% биоэтанола. Водители опасаются, что это может привести к удорожанию бензина. Однако в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утверждают, что оснований для таких опасений нет.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Повлияет ли биоэтанол на стоимость бензина

По словам чиновника, введение стандарта Е10 не должно привести к росту цен на топливо. Он пояснил, что биоэтанол производится в Украине, поэтому логистические расходы остаются невысокими, а его использование не повышает себестоимость бензина. Кроме того, отдельные сети АЗС уже продают горючее с биоэтанолом без изменения цены, а иногда даже дешевле обычного бензина.

Также Высоцкий отметил, что практика использования бензина с биоэтанолом давно распространена в странах Европейского Союза. По его словам, подавляющее большинство автомобилей, особенно выпущенных после 2000 года, технически приспособлено к использованию топлива.

Хватит ли сырья для производства биоэтанола

Замминистра также прокомментировал опасения относительно возможного влияния производства биоэтанола на аграрный сектор и продовольственную безопасность.

«Для производства необходимого Украине объема биоэтанола — около 200−300 тысяч тонн в год — нужно ориентировочно 600−800 тысяч тонн кукурузы. В то же время, Украина ежегодно выращивает около 30 миллионов тонн этой культуры. Потому это не повлияет на продовольственную безопасность. Напротив, в процессе производства биоэтанола получаются ценные высокобелковые корма, что увеличивает доступ к протеинам для животноводства и способствует удешевлению производства мяса», — отметил Высоцкий.

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Он также подчеркнул, что новые требования не создадут дополнительных трудностей для аграриев, поскольку большинство сельскохозяйственной техники работает на дизельном топливе, а не на бензине.

Отдельно чиновник обратил внимание на экспортный потенциал отрасли.

«Украина рассматривает биоэтанол как перспективное экспортное направление. Сегодня производственные мощности уже позволяют производить не менее вдвое больше биоэтанола, чем внутренний спрос. Это важная экспортно ориентированная продукция, и мы видим значительный потенциал для развития этого рынка», — подытожил Высоцкий.

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