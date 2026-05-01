Заговор АЗС по ценам на бензин — что выявил АМКУ Сегодня 09:48 — Энергетика

После начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, дизель на украинских заправках подорожал почти на 40%. Причем расследование обстоятельств столь стремительного роста цен на топливо выявило, что новая цена может быть обоснована и сговора между операторами АЗС может не быть.

Об этом во время трансляции выступления в Верховной Раде 30 апреля заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко. В парламенте он представил результаты мониторинга топливного рынка и ситуации с ценами на АЗС на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Что обнаружил АМКУ

Кириленко предоставил промежуточные результаты расследования ситуации с возможным сговором участников топливного рынка. Озвученные им цифры с 26 февраля по 31 марта выглядят так:

цены на дизель на мировых рынках выросли на 86%;

выросли на импорт дизеля в Украину подорожал на 58%;

цены на дизель на украинских АЗС выросли на 39%;

цены на бензин на АЗС выросли на 16%

То есть отечественные заправки подняли цены медленнее, чем рос импорт. По словам Кириленко, это в известной степени подтверждает аргументы операторов АЗС об объективном удорожании закупок.

Был ли заговор

Расследование по признакам антиконкурентных согласованных действий начато еще 9 марта. Однако пока АМКУ не нашел оснований для однозначных выводов.

«Большинство сетей АЗС действовали и продолжают действовать по-разному», — отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что классического ценового сговора (когда все участники рынка синхронно поднимают цены по договоренности) комитет пока не фиксирует. Рынок остается фрагментированным: на нем работает около 1200 операторов разного размера, поэтому говорить о злоупотреблениях монопольным положением также не приходится.

АМКУ не может снизить цены

Кириленко особо отметил принципиальный момент, который важно понимать потребителям: Антимонопольный комитет не является ценовым регулятором.

«Механизм защиты экономической конкуренции — к сожалению, не способ мгновенного влияния на снижение цены», — сказал он.

Глава регулятора отметил, что в странах Евросоюза конкурентные ведомства также не вмешиваются в ценообразование на топливном рынке — это прерогатива правительства и других государственных механизмов. АМКУ уже направил рекомендации профильным органам. Расследование по возможному сговору на топливном рынке продолжается.

Ранее мы сообщали , что 23 апреля Антимонопольный комитет Украины рекомендует крупнейшим сетям АЗС устанавливать и изменять цены на бензин, дизель и автогаз, учитывая реальные экономические факторы. Также сетям АЗС предоставили 10 дней для обоснования ценовой политики.

