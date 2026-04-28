Где цены на бензин выросли более чем на 100%

После начала войны на Ближнем Востоке мир столкнулся со значительным скачком цен на бензин. В некоторых странах стоимость горючего за считаные недели увеличилась более чем вдвое. Это яркий пример того, как быстро геополитические события могут изменить ситуацию на энергетическом рынке.
Аналитики Global Petrol Prices и VisualCapitalist отследили изменения цен в 128 странах мира в период с 23 февраля по 13 апреля 2026 года. Выяснилось, что наиболее пострадали те государства, которые зависят от импортного горючего и не имеют собственных надежных запасов энергоресурсов.

Где цены на бензин растут быстрее

Самая тяжелая ситуация сложилась в Юго-Восточной Азии — страны этого региона занимают 5 из 10 мест в списке стран, где бензин подорожан больше всего. Лидером стала Мьянма, где цены выросли на 101%, за ней в этом «рейтинге» расположились Филиппины (+72,6%) и Малайзия (+68,1%).
Причина проста: эти страны покупают нефть, транспортируемую через Ормузский пролив. Любые проблемы в этом участке провоцируют дефицит и резкое повышение цен.
Похожая ситуация наблюдается и в Африке. К примеру, в Зимбабве, Танзании и Малави бензин подорожал более чем на 30%. Поскольку в этих странах доходы населения невелики, такое удорожание сразу «бьет по карману» простых людей, ведь все дорожает: от проезда в автобусе до перевозки товаров.

Как энергетический шок распространяется на продовольственные системы

Проблема повышения цен на горючее не ограничивается только АЗС.
Горючее — это основа логистики, а нефть и газ также необходимы для производства удобрений. Когда оно становится дорогостоящим, расходы фермеров на выращивание урожая существенно возрастают. В результате это почти наверняка приведет к тому, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания во многих странах мира тоже пойдут вверх.
Ранее мы сообщали, что мир может столкнуться с масштабным продовольственным кризисом из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
