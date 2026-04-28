Где цены на бензин выросли более чем на 100%

Заправка горючим

После начала войны на Ближнем Востоке мир столкнулся со значительным скачком цен на бензин. В некоторых странах стоимость горючего за считаные недели увеличилась более чем вдвое. Это яркий пример того, как быстро геополитические события могут изменить ситуацию на энергетическом рынке.

Аналитики Global Petrol Prices и VisualCapitalist отследили изменения цен в 128 странах мира в период с 23 февраля по 13 апреля 2026 года. Выяснилось, что наиболее пострадали те государства, которые зависят от импортного горючего и не имеют собственных надежных запасов энергоресурсов.

Где цены на бензин растут быстрее

Самая тяжелая ситуация сложилась в Юго-Восточной Азии — страны этого региона занимают 5 из 10 мест в списке стран, где бензин подорожан больше всего. Лидером стала Мьянма, где цены выросли на 101%, за ней в этом «рейтинге» расположились Филиппины (+72,6%) и Малайзия (+68,1%).

Причина проста: эти страны покупают нефть, транспортируемую через Ормузский пролив. Любые проблемы в этом участке провоцируют дефицит и резкое повышение цен.

Похожая ситуация наблюдается и в Африке. К примеру, в Зимбабве, Танзании и Малави бензин подорожал более чем на 30%. Поскольку в этих странах доходы населения невелики, такое удорожание сразу «бьет по карману» простых людей, ведь все дорожает: от проезда в автобусе до перевозки товаров.

Как энергетический шок распространяется на продовольственные системы

Проблема повышения цен на горючее не ограничивается только АЗС.

Горючее — это основа логистики, а нефть и газ также необходимы для производства удобрений. Когда оно становится дорогостоящим, расходы фермеров на выращивание урожая существенно возрастают. В результате это почти наверняка приведет к тому, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания во многих странах мира тоже пойдут вверх.

Ранее мы сообщали , что мир может столкнуться с масштабным продовольственным кризисом из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

