Мобилизация мужчин 50+ с 1 мая: кого призовут

Военное положение в Украине продлено до 2 августа 2026 года, а значит, в мае остаются в силе правила мобилизации.

Призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, включая граждан старших возрастов.

Однако для мужчин после 50 лет действуют некоторые особенности прохождения службы и учета. Разбираемся, как проходит призыв после 50-ти и мобилизация 55+ в Украине и в каких случаях возможно освобождение.

Что с призывом 50+ в Украине

Вопрос, могут ли мобилизовать в 50 лет в Украине и как проходит мобилизация 55 лет — включительно или нет, остаются актуальными для многих военнообязанных. В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в период военного положения на службу могут быть призваны все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет оформленной отсрочки или брони.

То есть мужчины старше 50 лет также подлежат мобилизации на общих основаниях.

На практике решение о призыве зависит не столько от возраста, сколько от совокупности факторов. В первую очередь учитываются:

состояние здоровья человека — результаты военно-врачебной комиссии;

наличие у него востребованной для армии специальности;

право на отсрочку или бронирование.

Если человек признан пригодным к службе, не имеет оформленных оснований для отсрочки и владеет необходимыми навыками, то он может быть мобилизован независимо от возраста, прописанного в законодательстве. Поэтому, если говорить о том, могут ли мобилизовать в 55 лет, 56 лет и так далее — здесь правила едины как для младших военнообязанных, так и для старших. Мобилизация в 59 лет, если у человека нет оснований для отсрочки, также возможна — вплоть до 60-летнего возраста.

Куда отправляют

Для мужчин в возрасте 50+ и 55+ мобилизация и порядок ее прохождения имеют некоторые особенности, в частности в вопросе распределения по подразделениям.

Чаще всего речь идет не о боевых частях на линии столкновения, а о тыловых и обеспечительных структурах, где на местах гораздо важнее профессиональный опыт, навыки и способность организовывать работу.

В то же время, единого подхода в этом нет — место службы определяется индивидуально: учитываются военная специальность, уровень подготовки, состояние здоровья и текущие потребности Вооруженных сил.

