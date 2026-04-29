0 800 307 555
ру
Мобилизация мужчин 50+ с 1 мая: кого призовут

Казна и Политика
22
Военное положение в Украине продлено до 2 августа 2026 года, а значит, в мае остаются в силе правила мобилизации.
Призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, включая граждан старших возрастов.
Однако для мужчин после 50 лет действуют некоторые особенности прохождения службы и учета. Разбираемся, как проходит призыв после 50-ти и мобилизация 55+ в Украине и в каких случаях возможно освобождение.

Что с призывом 50+ в Украине

Вопрос, могут ли мобилизовать в 50 лет в Украине и как проходит мобилизация 55 лет — включительно или нет, остаются актуальными для многих военнообязанных. В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в период военного положения на службу могут быть призваны все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет оформленной отсрочки или брони.
То есть мужчины старше 50 лет также подлежат мобилизации на общих основаниях.
На практике решение о призыве зависит не столько от возраста, сколько от совокупности факторов. В первую очередь учитываются:
  • состояние здоровья человека — результаты военно-врачебной комиссии;
  • наличие у него востребованной для армии специальности;
  • право на отсрочку или бронирование.
Если человек признан пригодным к службе, не имеет оформленных оснований для отсрочки и владеет необходимыми навыками, то он может быть мобилизован независимо от возраста, прописанного в законодательстве. Поэтому, если говорить о том, могут ли мобилизовать в 55 лет, 56 лет и так далее — здесь правила едины как для младших военнообязанных, так и для старших. Мобилизация в 59 лет, если у человека нет оснований для отсрочки, также возможна — вплоть до 60-летнего возраста.

Куда отправляют

Для мужчин в возрасте 50+ и 55+ мобилизация и порядок ее прохождения имеют некоторые особенности, в частности в вопросе распределения по подразделениям.
Чаще всего речь идет не о боевых частях на линии столкновения, а о тыловых и обеспечительных структурах, где на местах гораздо важнее профессиональный опыт, навыки и способность организовывать работу.
В то же время, единого подхода в этом нет — место службы определяется индивидуально: учитываются военная специальность, уровень подготовки, состояние здоровья и текущие потребности Вооруженных сил.
По материалам:
УНІАН
Армия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems