0 800 307 555
В Минобороны прокомментировали информацию о новом статусе «оперативный резерв» в «Резерв+»

Военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных
Военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных
Отметка «оперативный резерв» в приложении «Резерв+» не является новшеством и отображалась в системе раньше.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Министерстве обороны.

Кто относится к оперативному резерву

В ведомстве отмечают, что к оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности, после прохождения срочной службы или в других случаях, предусмотренных законодательством.
При этом речь идет об относительно небольшом количестве лиц, и такая категория не является массовой.

Изменялись ли правила

В Министерстве обороны подчеркивают, что никакие новые функции в этой части не внедрялись. Действующие правила бронирования остаются по-прежнему и регулируются соответствующими нормативно-правовыми актами.
«Если у вас возникают вопросы о своем статусе в „Резерв+“ и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения — там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснения», — отметили в Минобороны.

Что предшествовало

В последнее время появилась информация о том, что в приложении «Резерв+» появилось новое обновление — статус «оперативный резерв». Утверждается, что его наличие якобы делает невозможным получение бронирования от мобилизации для работы на критически важных предприятиях.
В информации отмечалось, что бронированию подлежат только военнообязанные, в то время как резервисты к этой категории не принадлежат. Поэтому граждане с таким статусом якобы не подлежат бронированию предприятиями даже если работают в критически важных сферах.
Напомним, с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении «Резерв+» является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Тем не менее, для нуждающихся в бумажной версии остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.
По материалам:
РБК-Україна
