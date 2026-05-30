В каких городах Украины аренда квартиры «съедает» почти всю зарплату (инфографика)

В Ужгороде аренда квартиры "съедает" 77% дохода
По состоянию на конец мая 2026 года дороже всего арендовать однокомнатное жилье в западных областях Украины. В Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске аренда сильнее всего бьет по карману, тогда как самые низкие цены на жилье наблюдаются в Херсоне и Харькове.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН, пишет «Телеканал 24».

В каких городах аренда самая дорогая

Аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде занимает 77% медианной зарплаты. Средняя стоимость «однушки» составляет 22,2 тыс. грн в месяц.
Второе место занимают Львов и Ивано-Франковск, где аренда «съедает» по 66% зарплаты. За однокомнатную квартиру во Львове каждый месяц в среднем приходится платить 20 тыс. грн, а в Ивано-Франковске — 17,8 тыс. грн.
Города с высоким уровнем нагрузки на зарплаты:
  • Луцк — 60%;
  • Черновцы — 57%;
  • Винница — 56%;
  • Черкассы — 52%;
  • Ровно — 51%;
  • Киев — 50%.
В Киеве медианная цена аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 17,5 тысяч гривен.
Доля медианной зарплаты, которая идет на аренду 1-комнатной квартиры
Где арендовать жилье дешевле всего

Наименьшую нагрузку на зарплаты фиксируют в Херсоне — аренда забирает 17% дохода. В то же время в городе не хватает данных о средней стоимости аренды.
Относительно доступная аренда остается также в:
  • Харькове — 27%;
  • Николаеве — 30%;
  • Суммах — 32%;
  • Кропивницком — 36%;
  • Чернигове — 38%;
  • Запорожье — 39%.
В Харькове, Сумах и Николаеве медианная стоимость аренды однокомнатного жилья составляет около 7 тыс. грн.
В то же время во многих городах за год аренда существенно подорожала. Больше всего цены выросли в Запорожье — на 80%, Харькове — на 75% и Одессе — на 33%.
Ранее Finance.ua писал, что наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области — на 10% в долларах, до $51,5 тыс.
Кроме Тернопольской области также заметный рост цен наблюдался в других регионах:
  • Закарпатская область на 7% до 71,3 тыс. долларов;
  • Харьковская и Сумская области на 6% до 25,1 тыс. и 20,8 тыс. долларов соответственно;
  • Винницкая и Хмельницкая области на 5%, до 52,1 тыс. и 40,1 тыс. долларов соответственно.
По материалам:
Finance.ua
