В каких городах Украины аренда квартиры «съедает» почти всю зарплату (инфографика)

В Ужгороде аренда квартиры "съедает" 77% дохода, Фото: magnific

По состоянию на конец мая 2026 года дороже всего арендовать однокомнатное жилье в западных областях Украины. В Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске аренда сильнее всего бьет по карману, тогда как самые низкие цены на жилье наблюдаются в Херсоне и Харькове.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН, пишет «Телеканал 24».

В каких городах аренда самая дорогая

Аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде занимает 77% медианной зарплаты. Средняя стоимость «однушки» составляет 22,2 тыс. грн в месяц.

Второе место занимают Львов и Ивано-Франковск, где аренда «съедает» по 66% зарплаты. За однокомнатную квартиру во Львове каждый месяц в среднем приходится платить 20 тыс. грн, а в Ивано-Франковске — 17,8 тыс. грн.

Города с высоким уровнем нагрузки на зарплаты:

Луцк — 60%;

Черновцы — 57%;

Винница — 56%;

Черкассы — 52%;

Ровно — 51%;

Киев — 50%.

В Киеве медианная цена аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 17,5 тысяч гривен.

Доля медианной зарплаты, которая идет на аренду 1-комнатной квартиры, Инфографика создана с помощью ИИ

Где арендовать жилье дешевле всего

Наименьшую нагрузку на зарплаты фиксируют в Херсоне — аренда забирает 17% дохода. В то же время в городе не хватает данных о средней стоимости аренды.

Относительно доступная аренда остается также в:

Харькове — 27%;

Николаеве — 30%;

Суммах — 32%;

Кропивницком — 36%;

Чернигове — 38%;

Запорожье — 39%.

В Харькове, Сумах и Николаеве медианная стоимость аренды однокомнатного жилья составляет около 7 тыс. грн.

В то же время во многих городах за год аренда существенно подорожала. Больше всего цены выросли в Запорожье — на 80%, Харькове — на 75% и Одессе — на 33%.

Ранее Finance.ua писал , что наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области — на 10% в долларах, до $51,5 тыс.

Кроме Тернопольской области также заметный рост цен наблюдался в других регионах:

Закарпатская область на 7% до 71,3 тыс. долларов;

Харьковская и Сумская области на 6% до 25,1 тыс. и 20,8 тыс. долларов соответственно;

Винницкая и Хмельницкая области на 5%, до 52,1 тыс. и 40,1 тыс. долларов соответственно.

