В Венгрии замедлился рост цен на жилье: где выгоднее покупать квартиры Сегодня 07:16 — Недвижимость

Цены на жилье в Венгрии

Цены на жилье в Венгрии показали нетипичные колебания. В последние годы рынок недвижимости демонстрировал активный рост, однако в апреле уже проявились признаки замедления. А в Будапеште нисходящий тренд более заметен.

Об этом рассказывает специализированное издание hungarianconservative.

Почему жилье в Венгрии дешевеет

Согласно новому индексу цен на объекты жилой недвижимости от ingatlan.com, по состоянию на апрель показатели выросли всего на 0,8% в месячном исчислении после повышения на 2% в марте. Годовая динамика также пошла в противоположном направлении — с 15,8% до 14,3%.

Больше всего изменения ощутимы в Будапеште: цены на жилье замедлили рост с 13,7% до 10,9% в годовом разрезе.

Причина связана с действием государственной программы Otthon Start, которая предусматривает ограничение стоимости недвижимости для участия в льготном кредитовании — не более 1,5 млн. форинтов (ориентировочно 213 000 грн.) за квадратный метр.

Столица отреагировала более активным замедлением рыночных цен, потому что там они приближены к предельным показателям. В регионах и небольших городах жилье дешевле, поэтому стоимость квадратного метра до сих пор растет.

Где жилье дорожает больше всего

По результатам апреля самый высокий годовой рост цен зафиксировали в округе Пешт — 18%.

Далее в рейтинге разместились:

Центральное Задунавье — 15,5%;

Южный Альфельд — 15,3%;

Северный Альфельд — 15,2%;

Южное Задунавье — 14,8%;

Северная Венгрия — 14,8%;

Западное Задунавье — 14,5%.

Если сравнивать цены в разных территориальных частях Будапешта, то один квадратный метр жилья на середину мая 2026 года стоил 1,65 млн форинтов (234 000 грн) в XIII районе. Несколько дороже — 1,67 млн ​​форинтов (237 000 грн) — обходился кв. м в XI районе города.

Дешевле всего можно было купить недвижимость в XXIII районе — там продавали кв. м за 901 000 форинтов (128 000 грн).

По мнению некоторых экспертов, вторая половина 2026 года может стать более активной для рынка жилья. Фиксируется постепенное восстановление спроса, поскольку количество обращений потенциальных покупателей возросло в первой половине мая.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.