Аренда частных домов в Киеве и области — что с ценами Сегодня 16:00 — Недвижимость

Частный дом

Цены на рынке загородной и частной недвижимости Киевского региона немного охладились и стабилизировались после продолжительного периода роста.

По данным ЛУН за май 2026 года, медианные цены на аренду жилых домов как в самом Киеве, так и в пределах области несколько снизились относительно своих исторических пиков, зафиксированных в начале года, и вышли на устойчивое плато.

Киев

В столице медианная стоимость аренды целого дома сейчас составляет $2000 в месяц. Для сравнения: еще в сентябре 2023 года цена держалась на уровне $1500, а максимум зафиксирован в начале 2026 года, когда цена составила более $2300.

Однако последние месяцы демонстрируют абсолютную ценовую статичность: изменение средней стоимости за год, полгода и последний месяц составляет 0%.

Медианная площадь загородных объектов в пределах города остается неизменной — 220 м². С учетом этого, средняя стоимость квадратного метра жилья в аренду в Киеве сейчас зафиксировалась на уровне 9,34 $, что заметно выше показателей осени 2023 года ($7,12 за м²), однако все еще ниже исторического максимума в январе 2026 года (10 $).

Киевская область

В области наблюдается похожая траектория, однако со своими региональными особенностями. Медианная цена аренды дома в Киевской области на сегодня составляет 1 800 $.

В последние месяцы здесь также произошла плавная корректировка цены вниз после зимних максимумов, когда ценники приблизились к отметке в $2200.

Стоит отметить, что медианная площадь арендованных домов в области несколько меньше столичной и составляет 190 м². В то же время, средняя стоимость аренды квадратного метра в регионе демонстрирует уверенный долгосрочный рост: если в сентябре 2023 года она стартовала с $6,05 за м², то сегодня составляет уже 8,57 $ за м², постепенно догоняя по динамике столицу.

