Кабмин планирует купить 1000 сельских домов для переселенцев

Из 1 млрд грн субвенции области уже распределили почти 700 млн грн на обустройство жилья для внутри перемещенных лиц

Кабинет Министров провел селекторное совещание по гуманитарным вопросам с регионами. В фокусе — жилье для ВПЛ, поддержка уязвимых категорий людей и работа социальной инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

700 млн грн на обустройство жилья для ВПЛ

По словам главы правительства, идет работа по расширению сети мест временного проживания и системы социальной поддержки.

«Из 1 млрд грн субвенции области уже распределили почти 700 млн грн на обустройство жилья для ВПЛ, в частности, для маломобильных людей и людей с инвалидностью. 14 областей уже полностью использовали выделенные средства», — отметила Свириденко.

В то же время, в ходе совещания обратили внимание на задержки с использованием средств в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях.

Закупка домов для переселенцев

Отдельно на совещании обсудили проект программы по приобретению 1000 домов в сельской местности для ВПЛ.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине запустили цифровую систему «Поруч», позволяющую внутренне перемещенным лицам заранее выбирать варианты временного жилья — еще до эвакуации или непосредственно во время выезда. Если человек выбирает место для проживания, информация сразу становится доступной всем привлеченным службам, которые могут направить его по выбранному адресу.

Ранее Владимир Зеленский заявлял , что для устойчивого развития украинских сел необходимы специальные государственные программы, доступные кредитные условия и развитие инфраструктуры, которые будут стимулировать частный бизнес и будут способствовать возвращению людей в общины.

«Что может вернуть людей в села? Я видел страны, где открываются специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, пока это действительно невыгодно. А выгодно — это когда у государства есть деньги, и предприятия разрастаются. И люди выезжают за черту городов для того, чтобы построить там предприятия», — подчеркнул президент.

