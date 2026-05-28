0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли забрать подаренную квартиру: что гласит закон

Недвижимость
14
Подаренный дом
Подаренный дом
Вопрос о том, можно ли отменить подарок, особенно когда речь идет о квартире или другой недвижимости, возникает довольно часто. Со ссылкой на нормы Гражданского кодекса Украины и рассмотрим, имеет ли даритель право забрать подаренное имущество назад и в каких случаях это возможно.

Когда подарок становится собственностью окончательно

Договор дарения — это удобный юридический инструмент, позволяющий подарить квартиру, дом или земельный участок другому человеку, чаще всего родственнику или любому человеку.
Как пишет Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета, право собственности на подаренное имущество переходит к одаренному с момента принятия подарка. С этого момента именно он становится полноправным владельцем квартиры, дома или другого имущества.
Договор дарения безусловный: даритель не может устанавливать дополнительные условия, ограничения или требования к использованию подарка после его передачи.
Важно понимать:
  • подарить можно любое имущество или имущественные права;
  • договор дарения обычно не может быть расторгнут в одностороннем порядке;
  • исключения предусмотрены только законом.

В каких случаях квартиру все же могут «забрать назад»

Несмотря на общее правило окончательности дарения, закон предусматривает отдельные ситуации, когда договор может быть расторгнут, в том числе через суд.
Читайте также
Даритель имеет право потребовать возвращения подарка, если:
  • одаряемый совершил уголовное правонарушение против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (супруга) или детей. Если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя вправе потребовать расторжения договора дарения;
  • если одаряемый создает угрозу безвозвратной потери дара, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность;
  • если вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, которая представляет собой культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена;
  • если к моменту предъявления требования подарок сохранен.
В случае расторжения договора одаряемый обязан вернуть подарок в том состоянии, в котором он находится на момент решения. При этом доходы или плоды, полученные от имущества, остаются у него.
Место для вашей рекламы
Полученные одаряемыми продукция, плоды и доходы от вещи, являющейся предметом договора дарения, остаются у него.
В случае отсутствия подарка (его уничтожение, отчуждение третьим лицам и т. п.), ни требование о расторжении сделки, ни требование о возврате подарка предъявляться не могут.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems