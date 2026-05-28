Можно ли забрать подаренную квартиру: что гласит закон Сегодня 09:05 — Недвижимость

Подаренный дом

Вопрос о том, можно ли отменить подарок, особенно когда речь идет о квартире или другой недвижимости, возникает довольно часто. Со ссылкой на нормы Гражданского кодекса Украины и рассмотрим, имеет ли даритель право забрать подаренное имущество назад и в каких случаях это возможно.

Когда подарок становится собственностью окончательно

Договор дарения — это удобный юридический инструмент, позволяющий подарить квартиру, дом или земельный участок другому человеку, чаще всего родственнику или любому человеку.

Как пишет Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета, право собственности на подаренное имущество переходит к одаренному с момента принятия подарка. С этого момента именно он становится полноправным владельцем квартиры, дома или другого имущества.

Договор дарения безусловный: даритель не может устанавливать дополнительные условия, ограничения или требования к использованию подарка после его передачи.

Важно понимать:

подарить можно любое имущество или имущественные права;

договор дарения обычно не может быть расторгнут в одностороннем порядке ;

; исключения предусмотрены только законом.

В каких случаях квартиру все же могут «забрать назад»

Несмотря на общее правило окончательности дарения, закон предусматривает отдельные ситуации, когда договор может быть расторгнут, в том числе через суд.

Даритель имеет право потребовать возвращения подарка, если:

одаряемый совершил уголовное правонарушение против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (супруга) или детей. Если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя вправе потребовать расторжения договора дарения;

если одаряемый создает угрозу безвозвратной потери дара, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность;

если вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, которая представляет собой культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена;

если к моменту предъявления требования подарок сохранен.

В случае расторжения договора одаряемый обязан вернуть подарок в том состоянии, в котором он находится на момент решения. При этом доходы или плоды, полученные от имущества, остаются у него.

В случае отсутствия подарка (его уничтожение, отчуждение третьим лицам и т. п. ), ни требование о расторжении сделки, ни требование о возврате подарка предъявляться не могут.

