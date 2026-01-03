Какие налоги должен уплатить новый владелец за подаренное авто (условия)
Новогодние праздники — время подарков. Если вы получили ценный презент, такой как автомобиль, необходимо позаботиться и об оформлении соответствующих документов, чтобы радость получения подарка не превратилась в негативный сюрприз.
В некоторых случаях одаренный должен платить налоги при оформлении договора дарения в сервисном центре МВД.
Об этом напоминает МВД.
Если человек получил в подарок автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство, он принимает на себя определенные юридические обязательства и обязательные платежи.
Кто не платит налог
Если транспортное средство передается в подарок ближайшим членам семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается.
Согласно Налоговому кодексу Украины, к первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.
Ко второй степени родства — родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки.
Документ о степени родства необходимо предоставить администратору сервисного центра МВД (свидетельство о рождении, свидетельство о браке
и т. п.) при оформлении договора дарения.
Сколько платить
Одаренный, не относящийся к членам семьи первой и второй степеней родства, уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке:
- 5% от оценочной стоимости любого подарка.
- 5% военного сбора (для военных — 1,5%).
Налог уплачивается от оценки авто
Получить такой документ можно после проведения автотовароведческой экспертизы у специалистов Экспертной службы МВД или субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр Фонда государственного имущества Украины.
Также можно предъявить выписку с сайта Министерства экономики Украины, где указана среднерыночная цена транспортного средства.
Отмечаем, что все налоги и платежи уплачиваются на имя одаренного лица. Администратору подаются соответствующие платежные документы. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и 5% военного сбора. Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.
Как перерегистрировать транспортное средство
Для перерегистрации транспортного средства по договору дарения необходимо подать в сервисный центр МВД перечень документов:
Перерегистрация по договору дарения не производится, если транспортное средство имеет ограничение, находится в кредите, лизинге, или имеются задолженности у дарителя.
Примерная стоимость услуги
1306 грн с выдачей номерного знака может дополнительно начисляться комиссия банка. Услуга предоставляется в день обращения.
Перед посещением сервисного центра МВД необходимо произвести регистрацию на получение услуги: в терминале сервисного центра МВД и получить услугу в день обращения или онлайн на 21 день вперед через раздел Е-Запись или загрузив приложение в App Store и Google Play.
Подробная информация об оформлении договора дарения размещена по ссылке.
