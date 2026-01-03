Какие налоги должен уплатить новый владелец за подаренное авто (условия) Сегодня 11:28 — Технологии&Авто

Новогодние праздники — время подарков. Если вы получили ценный презент, такой как автомобиль, необходимо позаботиться и об оформлении соответствующих документов, чтобы радость получения подарка не превратилась в негативный сюрприз.

Если человек получил в подарок автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство, он принимает на себя определенные юридические обязательства и обязательные платежи.

Кто не платит налог

Если транспортное средство передается в подарок ближайшим членам семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается.

Согласно Налоговому кодексу Украины , к первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.

Ко второй степени родства — родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Документ о степени родства необходимо предоставить администратору сервисного центра МВД (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п. ) при оформлении договора дарения.

Сколько платить

Одаренный, не относящийся к членам семьи первой и второй степеней родства, уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке:

5% от оценочной стоимости любого подарка.

5% военного сбора (для военных — 1,5%).

Налог уплачивается от оценки авто

Получить такой документ можно после проведения автотовароведческой экспертизы у специалистов Экспертной службы МВД или субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр Фонда государственного имущества Украины.

Также можно предъявить выписку с сайта Министерства экономики Украины, где указана среднерыночная цена транспортного средства.

Отмечаем, что все налоги и платежи уплачиваются на имя одаренного лица. Администратору подаются соответствующие платежные документы. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и 5% военного сбора. Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Как перерегистрировать транспортное средство

Для перерегистрации транспортного средства по договору дарения необходимо подать в сервисный центр МВД перечень документов:

Перерегистрация по договору дарения не производится, если транспортное средство имеет ограничение, находится в кредите, лизинге, или имеются задолженности у дарителя.

Примерная стоимость услуги

1306 грн с выдачей номерного знака может дополнительно начисляться комиссия банка. Услуга предоставляется в день обращения.

Google Play. Перед посещением сервисного центра МВД необходимо произвести регистрацию на получение услуги: в терминале сервисного центра МВД и получить услугу в день обращения или онлайн на 21 день вперед через раздел Е-Запись или загрузив приложение в App Store

