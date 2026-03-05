0 800 307 555
BYD тестирует 1,5-мегаваттную зарядку для электромобилей

Технологии&Авто
1
Пока что доступ к тестовой зарядке закрыт
Китайская компания BYD в Шэньчжэне тестирует сеть сверхбыстрых терминалов, где заявлена ​​мощность до 1500 кВт. Зарядные посты с жидкостным охлаждением стоят в ряд, а над ними установлены Т-образные порталы.
По утечкам система рассчитана на 1000-вольтовую архитектуру. В идеальных условиях такие цифры могут дать приблизительно увеличение 400 км пробега всего за 5 минут. Для понимания масштаба следует напомнить: самые быстрые общественные станции в США и Европе обычно ограничиваются уровнем около 350 кВт.

Доступ пока ограничен

Пока что доступ к тестовой зарядке, судя по сообщениям, закрыт. Пользоваться ей могут лишь некоторые модели BYD с обозначением Flash Charge, среди которых называют Tang, Song, Seal и Denza. Запуск процесса происходит почти сразу, примерно через 10 секунд после подключения, без QR-кодов и лишних действий со смартфоном.

Возможный тариф на зарядку

Отдельный повод для обсуждений — тариф. На демонстрационной площадке фигурировала цена 1,3 юаня за кВт*ч, то есть около 0,18 доллара. Для сравнения, в Британии на скоростных станциях Gridserve мощностью 360 кВт стоимость может достигать 0,89 фунта за кВт*ч.
Также ходят слухи, что покупателям совместимых машин могут давать по 1000 кВт*ч бесплатной энергии на год.
Сообщается, что BYD нацелилась более чем на 4000 отдельных зарядных станций в Китае, а партнерские сети могут увеличить охват. Сейчас это внутреннее тестирование, но уже показывает, каким может стать владение электромобилем через несколько лет.
По материалам:
Autogeek
