Tesla запатентовала систему для лучшего торможения Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

Тормоза автомобиля Tesla

Компания Tesla получила патент на инновационную систему, позволяющую предотвращать перегрев тормозов во время движения. Технология работает в режиме реального времени и призвана повысить безопасность и эффективность торможения.

Перегрев тормозов — одна из основных причин снижения их эффективности, особенно во время интенсивной езды, длительных спусков или экстренных остановок. Новая технология должна минимизировать такие риски за счет постоянного мониторинга и автоматического реагирования системы.

Как это работает

Система анализирует температуру тормозных компонентов с помощью датчиков и программного обеспечения. В случае обнаружения риска перегрева алгоритмы могут:

менять распределение тормозного усилия;

активнее использовать рекуперативное торможение;

корректировать работу вспомогательных систем автомобиля;

предупреждать водителя о повышенной нагрузке на тормоза.

Фактически программное обеспечение адаптирует поведение авто так, чтобы снизить механическую нагрузку на тормозные механизмы и дать им время остыть.

Читайте также Почти половина электромобилей Tesla не проходят обязательный технический осмотр

Почему это важно

Для электромобилей вопрос эффективного торможения имеет особое значение. Хотя рекуперация уменьшает износ колодок, в определенных условиях — например, при агрессивном стиле вождения или на горных дорогах — традиционные тормоза подвергаются повышенной нагрузке.

Новая запатентованная технология может стать еще одним шагом к созданию более интеллектуальных систем активной безопасности, где программное обеспечение не только реагирует на ситуацию, но и предотвращает потенциальные проблемы до их возникновения.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.