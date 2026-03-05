0 800 307 555
ру
Tesla запатентовала систему для лучшего торможения

Технологии&Авто
12
Тормоза автомобиля Tesla
Компания Tesla получила патент на инновационную систему, позволяющую предотвращать перегрев тормозов во время движения. Технология работает в режиме реального времени и призвана повысить безопасность и эффективность торможения.
Перегрев тормозов — одна из основных причин снижения их эффективности, особенно во время интенсивной езды, длительных спусков или экстренных остановок. Новая технология должна минимизировать такие риски за счет постоянного мониторинга и автоматического реагирования системы.

Как это работает

Система анализирует температуру тормозных компонентов с помощью датчиков и программного обеспечения. В случае обнаружения риска перегрева алгоритмы могут:
  • менять распределение тормозного усилия;
  • активнее использовать рекуперативное торможение;
  • корректировать работу вспомогательных систем автомобиля;
  • предупреждать водителя о повышенной нагрузке на тормоза.
Фактически программное обеспечение адаптирует поведение авто так, чтобы снизить механическую нагрузку на тормозные механизмы и дать им время остыть.
Почему это важно

Для электромобилей вопрос эффективного торможения имеет особое значение. Хотя рекуперация уменьшает износ колодок, в определенных условиях — например, при агрессивном стиле вождения или на горных дорогах — традиционные тормоза подвергаются повышенной нагрузке.
Новая запатентованная технология может стать еще одним шагом к созданию более интеллектуальных систем активной безопасности, где программное обеспечение не только реагирует на ситуацию, но и предотвращает потенциальные проблемы до их возникновения.
