Почти половина электромобилей Tesla не проходят обязательный технический осмотр Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Почти половина электромобилей Tesla не проходят обязательный технический осмотр

Около половины электромобилей Tesla в Норвегии не проходят обязательный технический осмотр. Такие результаты стали холодным душем для сторонников тезиса о «простой конструкции» и минимальном количестве поломок.

Данные из скандинавских стран свидетельствуют о том, что реальная эксплуатация выявила слабые места популярных моделей.

Норвегия: 44% отрицательных результатов

В Норвегии 19 476 автомобилей Tesla 2021 года выпуска прошли первый техосмотр через четыре года после регистрации. Из них 8603 машины получили негативное заключение, что составляет более 44%. Чаще инспекторы фиксировали неисправности в тормозной и рулевой системах, подвеске, а также проблемы с шинами.

Дания: похожая картина из Model Y

В Дании в 2025 году проверили 2391 экземпляр Tesla Model Y. Негативный результат получили 1069 автомобилей, то есть почти 45% от выборки. Это значительно превышает средний показатель отказов электромобилей в стране, который составляет около 7%.

Для сравнения, Volkswagen ID.4 демонстрирует значительно лучшую статистику: только примерно 2% этих кроссоверов не проходят техосмотр. Разница в показателях выглядит более чем ощутимой.

Подтверждение из Германии

Ранее немецкая организация TÜV также обнародовала нелестные данные. По их отчетам Model Y оказалась одной из наименее надежных моделей среди двухлетних и трехлетних автомобилей. Уровень дефектов в несколько раз превышал средний показатель сегмента.

Совокупность данных из Норвегии, Дании и Германии свидетельствует о системной проблеме, а не редких случаях. На фоне падения продаж в Европе, это создает дополнительное давление на бренд. Для владельцев такие показатели означают повышенные расходы по устранению замечаний после каждого техосмотра.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.