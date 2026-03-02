Почти половина электромобилей Tesla не проходят обязательный технический осмотр
Около половины электромобилей Tesla в Норвегии не проходят обязательный технический осмотр. Такие результаты стали холодным душем для сторонников тезиса о «простой конструкции» и минимальном количестве поломок.
Данные из скандинавских стран свидетельствуют о том, что реальная эксплуатация выявила слабые места популярных моделей.
Норвегия: 44% отрицательных результатов
В Норвегии 19 476 автомобилей Tesla 2021 года выпуска прошли первый техосмотр через четыре года после регистрации. Из них 8603 машины получили негативное заключение, что составляет более 44%. Чаще инспекторы фиксировали неисправности в тормозной и рулевой системах, подвеске, а также проблемы с шинами.
Дания: похожая картина из Model Y
В Дании в 2025 году проверили 2391 экземпляр Tesla Model Y. Негативный результат получили 1069 автомобилей, то есть почти 45% от выборки. Это значительно превышает средний показатель отказов электромобилей в стране, который составляет около 7%.
Для сравнения, Volkswagen ID.4 демонстрирует значительно лучшую статистику: только примерно 2% этих кроссоверов не проходят техосмотр. Разница в показателях выглядит более чем ощутимой.
Подтверждение из Германии
Ранее немецкая организация TÜV также обнародовала нелестные данные. По их отчетам Model Y оказалась одной из наименее надежных моделей среди двухлетних и трехлетних автомобилей. Уровень дефектов в несколько раз превышал средний показатель сегмента.
Совокупность данных из Норвегии, Дании и Германии свидетельствует о системной проблеме, а не редких случаях. На фоне падения продаж в Европе, это создает дополнительное давление на бренд. Для владельцев такие показатели означают повышенные расходы по устранению замечаний после каждого техосмотра.
