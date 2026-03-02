Украинцы массово покупают китайские автомобили (инфографика) Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Украинцы купили почти 40 тысяч китайских автомобилей в 2025 году

Украинцы приобрели почти 40 тыс. новых и б/у автомобилей китайского производства в течение 2025 года.

Об этом говорилось в подкасте с участием главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого и соучредителя ИГА Остапа Новицкого.

Украинский тренд отвечает общеевропейской динамике. В 2025 году китайские автопроизводители реализовали в Европе около 811 тыс. автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля китайских брендов на рынке ЕС достигла 6,1%.

В то же время, структура продаж в Украине существенно отличается от европейской. Если в Европе лидируют официально представленные бренды, то украинский рынок в значительной степени сформирован автомобилями параллельного импорта. Такие машины, изготовленные для внутреннего рынка Китая, обычно на 30−40% дешевле европейских аналогов.

Региональное распределение продаж

Анализ регистраций свидетельствует о зависимости спроса от развития инфраструктуры зарядных станций. Около 40% всех операций приходится на столицу и Киевскую область (26,8% и 13,3% соответственно).

Среди других регионов наибольшие доли у таких областей:

Днепропетровская — 9,8%;

Одесская — 8,7%;

Львовская — 8,3%.

Самый высокий спрос наблюдается в крупных городах, где развита сеть зарядных станций и более высокая покупательная способность населения. В регионах распространение электромобилей сдерживается менее развитой инфраструктурой и рисками перебоев в электроснабжении.

Динамика продаж авто, изготовленных в Китае, 2021−2025, eauto.org.ua

Эксперты отмечают, что рынок китайцев в Украине развивается вопреки маркетинговым правилам. Люди покупают авто без официальной гарантии, часто даже не видя их вживую.

Главный технический барьер — порт зарядки GBT. Китайские электромобили для внутреннего рынка имеют собственный эталон порта. В Украине доминируют европейские станции CCS2. Это создает огромный спрос на новые услуги: — разработка адаптеров и переходников; перешивка программного обеспечения для украинизации интерфейсов; аппаратная переработка BMS-плат для безопасной быстрой зарядки.

Самые популярные модели

Самой популярной моделью китайского происхождения в 2025 году стал электромобиль BYD Song Plus — 3 168 зарегистрированных автомобилей.

В премиальном сегменте высокие показатели регистраций продемонстрировали:

Zeekr 7X — 1 819 авто;

Zeekr 001 — 1 663 авто.

Топ-15 новых и подержанных авто, изготовленных в Китае, 2025, eauto.org.ua

В список популярных моделей также вошли:

BYD Leopard 3 — 1 686 авто;

Sea Lion 07 — 1 422 авто;

Honda e: NS1 — 1 310 авто;

Audi Q4 e-tron — 1 189 авто;

Sea Lion 06 — 893 авто;

BYD Yuan Up — 871 авто;

Honda e: NP2 — 656 авто;

Volkswagen ID.4 — 635 авто;

Sea Lion 05 — 579 авто;

BYD Yuan Plus — 505 авто;

Denza N7 — 471 авто.

Единственной моделью с официальными поставками среди самых популярных стал электромобиль MG ZS EV — 400 автомобилей.

Дальнейшее развитие рынка

Ожидается, что дальнейшее развитие сегмента китайских электромобилей будет связано с формированием вторичного рынка и развитием сервисной инфраструктуры.

Значительное значение будет иметь техническая поддержка автомобилей, включая обновление программного обеспечения и доступность сервисного обслуживания. Также немаловажным фактором будет оставаться развитие зарядной инфраструктуры.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

