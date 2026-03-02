0 800 307 555
Украинцы массово покупают китайские автомобили (инфографика)

Украинцы купили почти 40 тысяч китайских автомобилей в 2025 году
Украинцы приобрели почти 40 тыс. новых и б/у автомобилей китайского производства в течение 2025 года.
Об этом говорилось в подкасте с участием главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого и соучредителя ИГА Остапа Новицкого.
Украинский тренд отвечает общеевропейской динамике. В 2025 году китайские автопроизводители реализовали в Европе около 811 тыс. автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля китайских брендов на рынке ЕС достигла 6,1%.
В то же время, структура продаж в Украине существенно отличается от европейской. Если в Европе лидируют официально представленные бренды, то украинский рынок в значительной степени сформирован автомобилями параллельного импорта. Такие машины, изготовленные для внутреннего рынка Китая, обычно на 30−40% дешевле европейских аналогов.

Региональное распределение продаж

Анализ регистраций свидетельствует о зависимости спроса от развития инфраструктуры зарядных станций. Около 40% всех операций приходится на столицу и Киевскую область (26,8% и 13,3% соответственно).
Среди других регионов наибольшие доли у таких областей:
  • Днепропетровская — 9,8%;
  • Одесская — 8,7%;
  • Львовская — 8,3%.
Самый высокий спрос наблюдается в крупных городах, где развита сеть зарядных станций и более высокая покупательная способность населения. В регионах распространение электромобилей сдерживается менее развитой инфраструктурой и рисками перебоев в электроснабжении.
Динамика продаж авто, изготовленных в Китае, 2021−2025
Динамика продаж авто, изготовленных в Китае, 2021−2025, eauto.org.ua
Эксперты отмечают, что рынок китайцев в Украине развивается вопреки маркетинговым правилам. Люди покупают авто без официальной гарантии, часто даже не видя их вживую.
Главный технический барьер — порт зарядки GBT. Китайские электромобили для внутреннего рынка имеют собственный эталон порта. В Украине доминируют европейские станции CCS2. Это создает огромный спрос на новые услуги: — разработка адаптеров и переходников; перешивка программного обеспечения для украинизации интерфейсов; аппаратная переработка BMS-плат для безопасной быстрой зарядки.

Самые популярные модели

Самой популярной моделью китайского происхождения в 2025 году стал электромобиль BYD Song Plus — 3 168 зарегистрированных автомобилей.
В премиальном сегменте высокие показатели регистраций продемонстрировали:
  • Zeekr 7X — 1 819 авто;
  • Zeekr 001 — 1 663 авто.
Топ-15 новых и подержанных авто, изготовленных в Китае, 2025
Топ-15 новых и подержанных авто, изготовленных в Китае, 2025, eauto.org.ua
В список популярных моделей также вошли:
  • BYD Leopard 3 — 1 686 авто;
  • Sea Lion 07 — 1 422 авто;
  • Honda e: NS1 — 1 310 авто;
  • Audi Q4 e-tron — 1 189 авто;
  • Sea Lion 06 — 893 авто;
  • BYD Yuan Up — 871 авто;
  • Honda e: NP2 — 656 авто;
  • Volkswagen ID.4 — 635 авто;
  • Sea Lion 05 — 579 авто;
  • BYD Yuan Plus — 505 авто;
  • Denza N7 — 471 авто.
Единственной моделью с официальными поставками среди самых популярных стал электромобиль MG ZS EV — 400 автомобилей.

Дальнейшее развитие рынка

Ожидается, что дальнейшее развитие сегмента китайских электромобилей будет связано с формированием вторичного рынка и развитием сервисной инфраструктуры.
Значительное значение будет иметь техническая поддержка автомобилей, включая обновление программного обеспечения и доступность сервисного обслуживания. Также немаловажным фактором будет оставаться развитие зарядной инфраструктуры.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок Украины
