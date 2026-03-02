Ford сделал платный багажник в Mustang Mach-E Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Электрический кроссовер Mustang Mach-E будет иметь платный передний багажник

Компания Ford представила обновленную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E 2026 модельного года. Одной из неожиданностей стало то, что передний багажник больше не входит в базовую комплектацию. Теперь за эту опцию придется доплатить.

В предыдущих версиях этот элемент входил в стандартную комплектацию и не нуждался в отдельной доплате.

Опция рядом с брызговиками и замками

В конфигураторе Ford передний багажник теперь расположен среди второстепенных аксессуаров, на уровне:

брызговиками;

защитой бампера;

комплектом для подкачки шин;

креплением для переднего номерного знака;

противоугонными замками для колес.

Фактически полезное пространство авто перевели в категорию «дополнительного оборудования».

Почему компания пошла на этот шаг

В Ford объясняют решение просто: по их данным, большинство владельцев редко пользуются передним багажником. Компания решила сделать его платным, аргументируя это минимальным влиянием на покупателей.

Впрочем, такое решение выглядит спорно — особенно учитывая маркетинг модели.

Читайте также В Ford предупредили о подорожании авто из-за дефицита компьютерной памяти

Когда-то это была ключевая «фишка»

Когда Mustang Mach-E дебютировал в 2021 году, передний багажник был одним из главных преимуществ электрокроссовера.

Объем составлял около 140 литров

Он считался одним из самых функциональных в классе

Форма позволяла без проблем разместить спортивную сумку или ручную кладь.

После обновления через три года объем снизили примерно вдвое — из-за установки нового теплового насоса. Однако даже в уменьшенном виде frunk оставался практичнее, чем у конкурентов типа Kia EV6 или Hyundai Ioniq 5, где передний отсек скорее напоминает небольшой пластиковый контейнер.

Не первый случай платных «скрытых» функций

Ситуация напоминает предыдущие споры вокруг платных функций в автомобиле. Например, BMW ранее подверглась критике из-за подписки на подогрев сидений. Хотя компания впоследствии отказалась от этой модели, сама концепция функций по требованию остается в индустрии.

Впрочем, в случае Ford речь идет не о программном разблокировании, а о физически имеющемся пространстве, доступ к которому теперь нужно оплачивать отдельно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.