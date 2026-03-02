0 800 307 555
Ford сделал платный багажник в Mustang Mach-E

Технологии&Авто
24
Электрический кроссовер Mustang Mach-E будет иметь платный передний багажник
Компания Ford представила обновленную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E 2026 модельного года. Одной из неожиданностей стало то, что передний багажник больше не входит в базовую комплектацию. Теперь за эту опцию придется доплатить.
В предыдущих версиях этот элемент входил в стандартную комплектацию и не нуждался в отдельной доплате.

Опция рядом с брызговиками и замками

В конфигураторе Ford передний багажник теперь расположен среди второстепенных аксессуаров, на уровне:
  • брызговиками;
  • защитой бампера;
  • комплектом для подкачки шин;
  • креплением для переднего номерного знака;
  • противоугонными замками для колес.
Фактически полезное пространство авто перевели в категорию «дополнительного оборудования».
Почему компания пошла на этот шаг

В Ford объясняют решение просто: по их данным, большинство владельцев редко пользуются передним багажником. Компания решила сделать его платным, аргументируя это минимальным влиянием на покупателей.
Впрочем, такое решение выглядит спорно — особенно учитывая маркетинг модели.
Когда-то это была ключевая «фишка»

Когда Mustang Mach-E дебютировал в 2021 году, передний багажник был одним из главных преимуществ электрокроссовера.
  • Объем составлял около 140 литров
  • Он считался одним из самых функциональных в классе
  • Форма позволяла без проблем разместить спортивную сумку или ручную кладь.
После обновления через три года объем снизили примерно вдвое — из-за установки нового теплового насоса. Однако даже в уменьшенном виде frunk оставался практичнее, чем у конкурентов типа Kia EV6 или Hyundai Ioniq 5, где передний отсек скорее напоминает небольшой пластиковый контейнер.
Не первый случай платных «скрытых» функций

Ситуация напоминает предыдущие споры вокруг платных функций в автомобиле. Например, BMW ранее подверглась критике из-за подписки на подогрев сидений. Хотя компания впоследствии отказалась от этой модели, сама концепция функций по требованию остается в индустрии.
Впрочем, в случае Ford речь идет не о программном разблокировании, а о физически имеющемся пространстве, доступ к которому теперь нужно оплачивать отдельно.
Авто
