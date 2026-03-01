0 800 307 555
Британские работники все чаще воспринимают ИИ как угрозу, а не как помощника

Почему четверть британцев боится потерять работу
Почему четверть британцев боится потерять работу, Фото: freepik
Практически каждый четвертый работник в Великобритании опасается, что его должность может заменить искусственный интеллект уже в ближайшие 5 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной рекрутинговой компании Randstad, в которой приняли участие 27 000 работников и более 1 200 компаний в 35 странах.
Об этом пишет The Guardian, сообщает work.ua.
По словам исследователей, компании массово внедряют искусственный интеллект: 66% британских работодателей вложили средства в эту технологию за последний год, а 56% сотрудников говорят, что руководство поощряет их использовать алгоритмы в работе.
Рынок также реагирует — спрос на вакансии с навыками работы с AI-агентами вырос на 1 587% за год.
Впрочем, между ожиданиями менеджмента и настроениями персонала возникла заметная пропасть. Почти половина офисных работников убеждена, что выгоду от ИИ в первую очередь получают компании, а не люди.
Только каждый пятый верит, что технология будет иметь ограниченное влияние на его ежедневные обязанности. В то же время 55% опрошенных уже ощутили положительный эффект от ИИ для производительности.
Высочайший уровень тревожности демонстрируют зуммеры. Молодые специалисты обеспокоены, что рискуют первыми потерять стартовые позиции, которые бизнес все чаще автоматизирует вместо того, чтобы инвестировать в обучение новичков.
Finance.ua
